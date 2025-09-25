Η UEFA αποθέωσε με ανάρτησή της στο «X» τον Γίρι Παβλένκα, ο οποίος κράτησε τον ΠΑΟΚ ζωντανό απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ για τη συνέχεια στο Europa League.

Ο Γίρι Παβλένκα έκανε μια φανταστική εμφάνιση απέναντι στην Μακάμπι Τελ Αβίβ κι έδωσε συνέχεια στην προσπάθεια του ΠΑΟΚ στο Europa League, με την UEFA να αποθεώνει τον Τσέχο τερματοφύλακα στο «Χ».

Ο Παβλένκα άντεξε στην πίεση, έκανε εντυπωσιακές επεμβάσεις και πέτυχε άλλο ένα clean sheet, πράγμα που τον ανέδειξε σε MVP της αναμέτρησης της Τούμπας. O ΠΑΟΚ περίπου στα μισά του πρώτου ημιχρόνου ξεκίνησε να απειλείται από τους Ισραηλινούς όμως ο Τσέχος είχε απάντηση, με την πιο επικίνδυνη στιγμή στο 21' όταν ο Πέρετζ βγήκε τετ α τετ και ο Παβλένκα του είπε «όχι».

Η UEFA στο βίντεο που ανήρτησε συμπεριέλαβε όλες αυτές τις αποκρούσεις που κράτησαν το μηδέν πίσω για τον «Δικέφαλο του Βορρά».