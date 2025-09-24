Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Ραζβάν Λουτσέσκου αναφέρθηκε μετά το ματς με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στις εναλλακτικές λύσεις που έχει στο ρόστερ.

Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να μπει με το δεξί στη League Phase του Europa League.

Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Ραζβάν Λουτσέσκου στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ αναφέρθηκε στις λύσεις που έχει στα χέρια του και γιατί δεν έχει δώσει περισσότερο χρόνο σε Μπιάνκο, Βολιάκο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι χωρίς γκολ: «Ήταν ένα περίεργο παιχνίδι για εμάς, αντιμετωπίζοντας μια επιθετική ομάδα με αυτοπεποίθηση. Εμείς δεν είμασταν τόσο επιθετικοί στο ξεκίνημα, ίσως γιατί είναι μια νέα αρχή για εμάς, οπότε δεν είχαμε την επιθετικότητα που θέλαμε, παρόλα αυτά δημιουργήσαμε ευκαιρίες.

Σε αυτό το επίπεδο, δεν πρέπει να δίνεις την παραμικρή πιθανότητα λάθους στον αντίπαλο γιατί μπορεί να το εκμεταλλευτεί, αλλά και εμείς δημιουργήσαμε ευκαιρίες και πιθανότητες για να εκμεταλλευτούμε την κατάσταση. Στο δεύτερο ημίχρονο κυριαρχήσαμε απόλυτα, κάποιες φορές μπορεί να δημιουργείς πολλές ευκαιρίες και να μην σκοράρεις, κάποιες άλλες φορές να μην παίζεις καλά, να μην δημιουργείς ευκαιρίες και από το πουθενά να έρχεται ένα γκολ που να λύνει αυτή την κατάσταση».

Για την αντίδραση που πρέπει να βγάλει ο ΠΑΟΚ: «Να παλεύουμε μέχρι το τέλος, να μην έχουμε άλλη ενέργεια ουσιαστικά. Είναι απογοητευτικό που δεν μπορείς να γευτείς την χαρά της νίκης μετά από μια τέτοια απόδοση. Το πιο σημαντικό είναι να ετοιμαζόμαστε και για το επόμενο παιχνίδι. Να κρατάμε αυτή την αντίδραση, αυτή την θέληση των ποδοσφαιριστών και να πάμε στο επόμενο παιχνίδι με στόχο τους τρεις βαθμούς».

Για τον Παβλένκα: «Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τον Παβλένκα, για την αυτοπεποίθηση που δίνει στην ομάδα και σήμερα διόρθωσε τα όποια λάθη μπορεί να έγιναν, είναι σημαντικό για την ομάδα να έχει έναν τερματοφύλακα που δίνει αυτή την αυτοπεποίθηση. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που τον έχουμε, είναι μια πολύ δυνατή προσωπικότητα, το πιο σημαντικό είναι ότι είναι ισορροπημένος. Μια ισορροπία που του δίνει την δυνατότητα σε κρίσιμες στιγμές να πάρει την σωστή απόφαση».

Για το αν θα κάνει μεγαλύτερο ροτέισον: «Ροτέισιον θα υπάρξει, το θέμα είναι να βρούμε τα πράγματα που θα λειτουργούν για εμάς. Ο Ιβανούσετς ήρθε σε εμάς και τα πράγματα ήταν δύσκολα στην αρχή. Έπρεπε να γίνει ένα βήμα πίσω από όλους. Σήμερα έδειξε ότι μπορεί να δώσει πράγματα, μπορεί να είναι επιδραστικός στο παιχνίδι. Αυτό του είπα και μετά το ματς.

Το ίδιο ισχύει και για τους Βολιάκο-Μπιάνκο, προφανώς θα είναι χρήσιμοι στη διάρκεια της σεζόν. Δεν μπορούμε να ρισκάρουμε να βρεθούν μαζί μας σε ένα σημείο που κάτι θα πάει στραβά και θα χαλάσει και η δική τους αυτοπεποίθηση και η εικόνα τους. Ο Τσάλοφ είναι ένας ποδοσφαιριστής που τον χρειαζόμαστε, πρέπει να στηρίξει τον Γιακουμάκη. Ένα βήμα πίσω και με τον Τέιλορ, υπάρχουν παιχνίδια που θα θέλαμε να κάνουμε εννιά αλλαγές, έρχεται ένα απαιτητικό διάστημα και θα πρέπει να κάνουμε τις σωστές επιλογές, λαμβάνοντας υπόψιν όλα αυτά που αναφέρω.

Είναι θέμα του να συνεχίσεις να κάνεις τα σωστά πράγματα, είναι θέμα του να μην τα παρατάς. Αν κάνεις τα σωστά πράγματα και φτάνεις μέχρι εκείνο το σημείο θα πρέπει να έχεις το καθαρό μυαλό για να «σπάσει» αυτή η κατάσταση και να λειτουργήσουν τα πράγματα υπέρ σου.

Πέρσι ξεκινήσαμε με δύο νίκες, χάσαμε από τον Άρη και την Στεάουα Βουκουρεστίου, φέτος είναι διαφορετικά τα πράγματα. Βρισκόμαστε σε ένα υψηλότερο επίπεδο από το Conference League, αποκλείσαμε την πρωταθλήτρια Κροατίας, βρισκόμαστε σε ένα άλλο επίπεδο με διαφορετική ενότητα, μια ενότητα που μας έλειψε πέρσι».