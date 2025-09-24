Ο ΠΑΟΚ έχασε τεράστιες ευκαιρίες στο 90' και στο 94' με Τσάλοφ και Καμαρά, αντίστοιχα.

Ο ΠΑΟΚ έχασε δύο απίθανες ευκαιρίες στο φινάλε της αναμέτρησης με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League κι έμεινε στο 0-0.

Στο 90' ο Ιβανούσετς γύρισε στον Τσάλοφ κι αυτός στη μικρή περιοχή με πλασέ σημάδεψε τον Μισφάτι!

Δείτε τη φάση

Στο 94', πάλι ο Ιβανούσετς έδωσε στον Καμαρά κι αυτός από την ίδια θέση με τον Τσάλοφ έκανε το μυτάκι και απέκρουσε ξανά ο Μισφάτι, αφού ο Αφρικανός δεν σημάδεψε γωνία

Η ευκαιρία στο 94' του Καμαρά