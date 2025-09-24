ΠΑΟΚ - Μακάμπι Τελ Αβίβ: Τσάλοφ και Καμαρά έχασαν ασύλληπτες ευκαιρίες για το 1-0
Ο ΠΑΟΚ έχασε δύο απίθανες ευκαιρίες στο φινάλε της αναμέτρησης με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League κι έμεινε στο 0-0.
Στο 90' ο Ιβανούσετς γύρισε στον Τσάλοφ κι αυτός στη μικρή περιοχή με πλασέ σημάδεψε τον Μισφάτι!
Δείτε τη φάση
Δείτε ΕπίσηςΠΑΟΚ - Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-0: Ο Παβλένκα τον κράτησε όρθιο, αλλά η αστοχία του στέρησε τη νίκη (Vids)
Στο 94', πάλι ο Ιβανούσετς έδωσε στον Καμαρά κι αυτός από την ίδια θέση με τον Τσάλοφ έκανε το μυτάκι και απέκρουσε ξανά ο Μισφάτι, αφού ο Αφρικανός δεν σημάδεψε γωνία
Η ευκαιρία στο 94' του Καμαρά
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.