Η πορεία διαμαρτυρίας των οπαδών του ΠΑΟΚ πριν το ματς με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για όσα τραγικά συμβαίνουν στη Λωρίδα της Γάζας.

Με κεντρικό σύνθημα «Ο ΠΑΟΚ είναι παιδί της προσφυγιάς - Όχι στον εκτοπισμό και τη γενοκτονία», οπαδοί της ομάδας συγκεντρώθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης στην περιοχή της Καμάρας, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην παρουσία της ισραηλινής ομάδας Μακάμπι Τελ Αβίβ στη Θεσσαλονίκη. Η διαμαρτυρία αυτή οργανώθηκε ως ελάχιστη ένδειξη αλληλεγγύης στον δοκιμαζόμενο λαό της Παλαιστίνης.

Η πρωτοβουλία, με την ονομασία PAOK4Palestine, ξεκίνησε μετά την κλήρωση της League Phase του Europa League, όπου ο ΠΑΟΚ καλείται απόψε, στις 19:45, να αντιμετωπίσει την ισραηλινή ομάδα στην Τούμπα.

Μετά τη συγκέντρωση, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ κατέβηκαν στον δρόμο και ξεκίνησαν πορεία προς το γήπεδο. Η αστυνομία αρχικά απέκλεισε την πορεία τους προς ανατολικά, ωστόσο, μετά από πιέσεις, ο αποκλεισμός άρθηκε και οι φιλάθλοι συνέχισαν την πορεία τους, κρατώντας παλαιστινιακές σημαίες και φωνάζοντας συνθήματα αλληλεγγύης προς τη Γάζα.

Σε ανακοίνωση που συνοδευόταν από εκατοντάδες υπογραφές, οι φίλαθλοι του Δικεφάλου χαρακτηρίζουν την ισραηλινή ομάδα ως «εκπρόσωπο του κράτους δολοφόνου», τονίζοντας ταυτόχρονα ότι η παρουσία της στην πόλη είναι ανεπιθύμητη.

Η πορεία ξεκίνησε από την πλατεία της Κάμαρας όπου νωρίτερα πραγματοποίησαν συγκέντρωση και κινείται προς το γήπεδο της Τούμπας όπου όπου στις 19:45 θα γίνει η σέντρα της αναμέτρησης ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Μακάμπι.

Σημειώνεται πως εδώ και αρκετή ώρα οι φίλοι του ΠΑΟΚ είχαν αποκλείσει την οδό Εγνατία με πρόθεση να ξεκινήσουν την πορεία προς το γήπεδο της Τούμπας, όμως δυνάμεις των ΜΑΤ είχαν σχηματίσει φραγμό για να μην τους επιτρέψουν να κινηθούν προς το γήπεδο. Τελικά αυτό τους επετράπη και η πορεία κινείται προς την Τούμπα υπό την επιτήρηση ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων.

Μάλιστα εκατοντάδες είναι οι φίλοι του ΠΑΟΚ που έχουν υπογράψει την πρωτοβουλία PAOK4Palestine μέσω της οποίας έγινε το κάλεσμα για τη σημερινή διαμαρτυρία.

«Θέλουμε να είμαστε καθαροί: Το ιδανικό για εμάς θα ήταν ο ΠΑΟΚ να αρνηθεί να αγωνιστεί σε αυτό το παιχνίδι. Με εκπροσώπους γενοκτονίας ούτε παίζουμε ούτε μας ενώνει αθλητική άμιλλα. Κατανοούμε, βέβαια, ότι στο επίπεδο του επαγγελματικού αθλητισμού αυτή δεν είναι μια συζήτηση που μπορεί να γίνει.

Παρόλα αυτά, θέλουμε να δηλώσουμε ρητά ότι:

– Θεωρούμε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και τους εκπροσώπους του γενοκτόνου κράτους ανεπιθύμητους στο γήπεδο της Τούμπας και τη Θεσσαλονίκη.

– Καλούμε τον κόσμο του ΠΑΟΚ να το καταδείξει αυτό στο γήπεδο, τιμώντας την προσφυγική καταγωγή του σωματείου, που ιδρύθηκε από ανθρώπους που εξωθήθηκαν να εγκαταλείψουν τον τόπο τους», αναφερόταν στο κάλεσμα για τη σημερινή κινητοποίηση.