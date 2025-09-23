Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την τελευταία του προπόνηση πριν την αναμέτρηση με τη Γιουνγκ Μπόις στη Βέρνη. Δεν ανακοίνωσε αποστολή ο Κόντης, παραμένει νοκ άουτ ο Πελίστρι.

Ο Παναθηναϊκός καλείται να αφήσει πίσω του το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο και την απώλεια δυο βαθμών στο φινάλε, καθώς έχει μπροστά του το παιχνίδι της πρεμιέρας της League Phase του Europa League στην έδρα της Γιουνγκ Μπόις (25/9, 22:00).

Οι παίκτες του Χρήστου Κόντη προπονήθηκαν το απόγευμα της Τρίτης (23/9) στο «Γ. Καλαφάτης». Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο και ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στα τελειώματα.

Ο κόουτς του Τριφυλλιού δεν ανακοίνωσε την αποστολή που θα αναχωρήσει το πρωί της Τετάρτης (24/9) με προορισμό τη Βέρνη της Ελβετίας. Δεδομένα εκτός θα είναι ο Φακούντο Πελίστρι, ο οποίος συνέχισε θεραπεία και προπονήθηκε ατομικά.

Από εκεί και πέρα εκτός ευρωπαϊκής λίστας για τα ματς της League Phase είναι οι Γεντβάι, Μαντσίνι, Πάντοβιτς και Γερεμέγεφ.

Επόμενη προπόνηση έχει οριστεί για τις 19:00 (τοπική ώρα - 18:00 ώρα Έλλάδας) στο Stadion Wankdorf, όπου και θα διεξαχθεί ο αγώνας την Πέμπτη.