Ο Παναθηναϊκός θα ταξιδέψει στη Βέρνη για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League με τη Γιουνγκ Μπόις, η οποία έχει παρελθόν με τον Ολυμπιακό και φανατικούς οπαδούς.

Ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει στη Βέρνη τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Europa League με αντίπαλο τη Γιουνγκ Μπόις.

Το τριφύλλι είναι η δεύτερη ελληνική ομάδα που θα παίξει στην ελβετική πρωτεύουσα. Προηγήθηκε ο Ολυμπιακός τη σεζόν 2016-17. Για τον δεύτερο όμιλο στην ίδια διοργάνωση, οι Πειραιώτες με προπονητή τον Πορτογάλο Πάουλο Μπέντο, νίκησαν 1-0 στη Βέρνη με γκολ του Καμπιάσο στις 15/9/16. Στο Φάληρο στις 24/11/16, η Γιουνγκ Μπόις πήρε ισοπαλία 1-1 με γκολ του Ορό, ενώ είχε κάνει το 1-0 ο Φορτούνης.

Στη Βέρνη ο Παναθηναϊκός, παράλληλα, θα βρει μία καυτή έδρα. Μαζί με της Βασιλείας, αυτή της Γιουνγκ Μπόις θεωρούνται οι πιο «καυτές» στην χώρα. Οι οπαδοί της δεν θεωρούνται και ιδιαίτερα καλά παιδιά, ενώ το Σάββατο μία μερίδα απ' αυτούς προκάλεσε επεισόδιο με την αστυνομία. Μετά το ματς Κυπέλλου με την Ααράου, όπου η αντίπαλος του τριφυλλιού γνώρισε αποκλεισμό σοκ, οπαδοί της ομάδας τραυματίστηκαν από δικά τους βεγγαλικά και στη συνέχεια επιτέθηκαν στην αστυνομία.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ανακοίνωση της Αστυνομίας στην περιφέρεια του Ααράου:

«Πέντε οπαδοί της Young Boys της Βέρνης μεταφέρθηκαν το Σάββατο στο νοσοκομείο με εγκαύματα. Μετά την ήττα της ομάδας τους, οπαδοί επιτέθηκαν στην αστυνομία στον σιδηροδρομικό σταθμό με πέτρες.

Μετά τη λήξη του αγώνα και κατά την επιστροφή των οπαδών από το γήπεδο Brügglifeld προς τον σιδηροδρομικό σταθμό του Aarau, αρκετοί από αυτούς είχαν καλυμμένα πρόσωπα.

Όταν έφτασαν στον σταθμό, οι οπαδοί της Young Boys επιτέθηκαν βίαια στην αστυνομία: Πέταξαν πέτρες και δημιούργησαν φράγματα με υλικά από εργοτάξια. Καπνογόνα εκτοξεύτηκαν προς τους αστυνομικούς στον υπόγειο διάδρομο του σταθμού. Ένας αστυνομικός τραυματίστηκε και δύο περιπολικά υπέστησαν ζημιές.

Στην αποβάθρα της γραμμής 6 του σταθμού Aarau, πολλές τζαμαρίες έσπασαν από τους οπαδούς. Η αστυνομία χρησιμοποίησε σπρέι πιπεριού και πλαστικές σφαίρες (gummischrot) για να αποτρέψει περαιτέρω προώθηση των ταραχοποιών στον σταθμό και στο κέντρο της πόλης Aarau.

Κατά την αναχώρηση του ειδικού τρένου προς τη Βέρνη, λίγο μετά τις 22:00, ένας οπαδός τράβηξε το φρένο έκτακτης ανάγκης, προκαλώντας επιπλέον καθυστέρηση στην αναχώρηση».