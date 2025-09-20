Λίγες ημέρες πριν η Γιουνγκ Μπόις υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό για το Europa League, υπέστη σοκαριστικό αποκλεισμό στο Κύπελλο Ελβετίας με ήττα από την Άαραου της δεύτερης κατηγορίας (1-0).

Τα... κατάφερε η Γιουνγκ Μπόις. Η ελβετική ομάδα δέχθηκε πολύ ηχηρή «σφαλιάρα» λίγες ημέρες πριν υποδεχθεί στη Βέρνη τον Παναθηναϊκό για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League (25/09). Συγκεκριμένα, αποκλείστηκε ήδη από τον δεύτερο γύρο του Κυπέλλου Ελβετίας. Ωστόσο το χειρότερο είναι ότι αποκλείστηκε από ομάδα δεύτερης κατηγορίας, την ψυχωμένη Άαραου που πήρε σπουδαία πρόκριση με 1-0.

Η αντίπαλος του «τριφυλλιού» παρουσιάστηκε με αλλαγές και ροτέισιον, ωστόσο αυτό δεν φαντάζει αρκετό να δικαιολογήσει το κάκιστο αποτέλεσμα. Έμεινε πίσω στο σκορ μόλις στο 1ο λεπτό και καθ'όλη την υπόλοιπη διάρκεια του παιχνιδιού δεν μπόρεσε να βρει αντίδραση για να γλιτώσει τον πικρό αποκλεισμό. Στο πρωτάθλημα, η Γιουνγκ Μπόις είναι στην 4η θέση με 11 βαθμούς μετά από έξι αγωνιστικές.