Ο ΠΑΟΚ δήλωσε την ευρωπαϊκή του λίστα για τα οκτώ παιχνίδια της League Phase του Europa League.

O ΠΑΟΚ δήλωσε τη λίστα με τους ποδοσφαιριστές που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις αναμετρήσεις της League Phase του Europa League.

Στον Δικέφαλο, μετά την απόκτηση των Αλεσάντρο Βολιάκο και Αλεσάντρο Μπιάνκο, οι ξένοι ποδοσφαιριστές έχουν φτάσει τους 20, κάτι που σημαίνει ότι θα έπρεπε να «κοπούν» τρεις εξ αυτών.

Δεδομένα ο ένας θα ήταν ο νεαρός Μαχαμαντού Μπάλντε, που έμεινε εκτός λίστας και στις προκριματικές φάσεις, ενώ οι άλλοι δύο είναι ο Λούκα Γκουγκκεσασβίλι (με τον Αντώνη Τσιφτσή να είναι ο δεύτερος τερματοφύλακας στην Ευρώπη) και ο Σόλα Σορετίρε, που βρίσκεται σε συζητήσεις για τον δανεισμό του.

Στη λίστα δεν υπάρχει, τελικά, ούτε το όνομα του νέου επιθετικού για τον οποίο οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ προσπάθησαν μέχρι την τελευταία στιγμή να έρθουν σε συμφωνία για την απόκτησή του.

Το κεφάλαιο «επιθετικός» παραμένει ανοιχτό, με τους «ασπρόμαυρους» να συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις για τον «εκλεκτό» εντός του επόμενου δεκαημέρου και το τέλος των μεταγραφών στις 12 του μήνα.

Η ευρωπαϊκή λίστα του ΠΑΟΚ

Λίστα Α:

Μπάμπα, Τάισον, Μπιάνκο, Καμαρά, Τσάλοφ, Ντεσπόντοφ, Γιακουμάκης, Ιβανούσετς, Κεντζιόρα, Κένι, Κωνσταντέλιας, Λόβρεν, Μεϊτέ, Μιχαηλίδης, Μύθου, Οζντόεφ, Παβλένκα, Πέλκας, Σάστρε, Τέιλορ, Θυμιάνης, Τσιφτσής, Τσοπούρογλου, Βολιάκο, Α.Ζίβκοβιτς

Λίστα Β:

Μπαταούλας, Χατσίδης, Γκιτέρσος, Κωττάς, Μοναστηρλής, Νικολακούλης, Πολυκράτης, Σνάουτσνερ