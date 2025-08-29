O Σουαλιό Μεϊτέ γίνεται ο πυλώνας του ΠΑΟΚ των 100 ετών, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας συνεχίζει απλώς να μαγεύει και ο Σταύρος Σουντουλίδης γράφει για την επόμενη μέρα μιας ακόμη σπουδαίας ευρωπαϊκής παράστασης στην Τούμπα.

Η Τούμπα δεν ήταν απλώς γεμάτη χθες. Ήταν μια θάλασσα φωτιάς, ένα ηφαίστειο που ξεχείλιζε πάθος. Κερκιδάρα απ’ τα παλιά! Μπροστά στο κοινό του, που απέδειξε ότι μένει μακριά από τοξικότητες και είναι πιστά δίπλα του, ο ΠΑΟΚ δεν έπαιξε απλώς ποδόσφαιρο· έστησε μια ακόμη παράσταση υπερηφάνειας, έγραψε μια νέα σελίδα στο βιβλίο των ευρωπαϊκών του θριάμβων.

Ήταν η βραδιά που η Τούμπα ξαναγύρισε σε εποχές που θυμίζουν γιατί ο «Δικέφαλος» δεν λείπει σχεδόν ποτέ από τον ευρωπαϊκό χάρτη.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου παρουσίασε ένα σύνολο έτοιμο να καταπιεί τον αντίπαλο. Μετά το τέλος του αγώνα ο Ρουμάνος χαμογελούσε πλατιά έξω από τα αποδυτήρια, μιλούσε με τις οικογένειες των ποδοσφαιριστών του, αστειευόταν με τα παιδιά τους, συνομιλούσε, στα γαλλικά παρακαλώ, με τη σύζυγο του Μεϊτέ. Είχε κάθε λόγο: η ομάδα του υπήρξε κυριαρχική, επιθετική, πειθαρχημένη, με ταυτότητα και βάθος.

«Το ποδόσφαιρο παίζεται με πάθος και ένταση, επιθετικότητα. Αυτό το παιχνίδι είναι η εξέλιξη όλου του καλοκαιριού. Αυτή είναι η ομάδα που θέλω να βλέπω πάντα. Κάποιες φορές δεν γίνεται για διάφορους παράγοντες. Αυτό είναι το πιο κοντινό σε αυτό που θέλουμε να βρισκόμαστε», παραδέχθηκε στην συνέντευξη Τύπου.

Το πρώτο χτύπημα ήρθε από τον άνθρωπο που έψαχνε χρόνια ο ΠΑΟΚ για να του δώσει ισορροπία. Ο Σουαλιό Μεϊτέ, στην καλύτερη του ευρωπαϊκή στιγμή με τον «Δικέφαλο», σκόραρε με κεφαλιά το δεύτερο γκολ του από την ημέρα που ντύθηκε στα «ασπρόμαυρα» και έδειξε γιατί ο Λουτσέσκου επέμενε τόσο πολύ από πέρσι το καλοκαίρι και είναι γοητευμένος με το αρχοντικό του στυλ στη μεσαία γραμμή.

Ο Γάλλος χαφ δεν χρειάζεται πλέον αποδείξεις: είναι ο πυλώνας του κέντρου, ο παίκτης που βάζει πνευμόνια, δύναμη, αλλά και ποιότητα. Η φετινή χρονιά, με προετοιμασία και αυτοπεποίθηση, μπορεί να τον αναδείξει σε πραγματικό ηγέτη της μεσαίας γραμμής.

Δεν είναι καθόλου τυχαίο, ούτε ψέματα, ότι ο προπονητής ξεκινάει την ενδεκάδα από τον Μεϊτέ. Ούτε ότι είναι ο μοναδικός -μαζί με τον τερματοφύλακα, Γίρι Παβλένκα- που έχει μείνει όλα τα λεπτά πάνω στο τερέν, έχοντας φτάσει τα 480 λεπτά συμμετοχής, μετά από πέντε μόλις αγώνες.

Από εκεί και πέρα ανέλαβε δράση ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Στην 150ή του εμφάνιση, έβαλε το γκολ–ποίημα για το 2-0 και μοίρασε δύο ασίστ, ενώ είχε πολλές στιγμές ποδοσφαιρικής ευφυΐας. Ο «Ντέλιας» ήταν ξανά ο ρυθμιστής, αυτός που έκανε την μπάλα να γλυκαίνει σε κάθε επαφή, ο παίκτης που ανάγκασε τους Κροάτες να υποκλιθούν.

Και ύστερα ήρθε η στιγμή που ο κόσμος περίμενε χρόνια: Ο Γιώργος Γιακουμάκης με το γκολ του στο 77’ δεν έγραψε απλώς το 4-0· έδωσε την αίσθηση πως ο ΠΑΟΚ βρήκε επιτέλους τον φορ που τόσο του έλειπε. Με πιρουέτα στη γραμμή, είσοδο στην περιοχή και αριστερό τελείωμα–ποίημα που χτύπησε στο δοκάρι πριν καταλήξει στα δίχτυα, ο Έλληνας επιθετικός έδειξε αποφασισμένος να γίνει το «βαρύ χαρτί» στην κορυφή. Μια θέση που ταλαιπωρεί τον ΠΑΟΚ για χρόνια, μοιάζει επιτέλους να βρίσκει τον εκφραστή της. Το βλέμμα, η δύναμη και το πάθος του φώναξαν πως ο Δικέφαλος απέκτησε αυτό που του έλειπε περισσότερο από κάθε τι: τον καθαρόαιμο killer.

Το κερασάκι στην «ασπρόμαυρη» τούρτα της πρόκρισης έβαλε ο Πέλκας στο 89’, διαμορφώνοντας το 5-0, μέσα σε αποθέωση. Αλλά η ουσία είναι ότι πίσω από το επιβλητικό σκορ, η Τούμπα είδε μια ομάδα με σχήμα, με ηγέτες και με λύσεις. Πχ. ο Ντεσπόντοφ μπορεί να μη σκόραρε, όπως έκανε με την ΑΕΛ στην πρεμιέρα, αλλά (απ)έδειξε πως όταν είναι υγιής, κυρίως ορεξάτος, με καλή ψυχολογία, συμπαρασύρει και τους υπολοίπους, χθες για ενάμιση ημίχρονο έκανε τους Κροάτες άνω κάτω!

Και κάτι ακόμη: αυτή η πεντάρα ήταν κομμάτι μιας παράδοσης που πια έγινε μύθος. Από το 2015 και τη Λοκομοτίβα, μέχρι τη Χάιντουκ, τη Ντινάμο και δύο φορές τη Ριέκα, ο ΠΑΟΚ μετράει πέντε προκρίσεις σε ισάριθμες σειρές απέναντι σε Κροάτες και δύο νίκες σε φάση ομίλων. Στη χώρα τους τον αποκαλούν «τρομοκράτη» – και δικαίως. Κάθε φορά που τον συνάντησαν, έφυγαν πληγωμένοι. Χθες, η παράδοση αυτή σφραγίστηκε με μια δεύτερη εντυπωσιακή πεντάρα.

Όλοι θυμόμαστε πως κατέληξε η χρονιά αμέσως μετά την προηγούμενη πεντάρα επί κροατικής ομάδας…

Και κάπου εκεί, μέσα σε αυτή τη γιορτή, ήρθε η στιγμή που το γήπεδο όρθιο χειροκρότησε τον Ιβάν Σαββίδη. Μια αποθέωση ξεχωριστή, σαν υπόμνηση ότι λαός που θυμάται και ξέρει να ευγνωμονεί, έχει και μέλλον.

Στιγμές αποθέωσης για τον Ιβάν Σαββίδη που γνώρισε την αποθέωση από την εξέδρα της Τούμπας με τον κόσμο του ΠΑΟΚ να φωνάζει ρυθμικά το όνομά του στη βραδιά πρόκρισης στη League Phase του Europa League!

ΥΓ 1: Ο ΠΑΟΚ πρέπει να φέρει δύο παίκτες, έναν χαφ, κατά προτίμηση τον Κολομβιανό Πουέρτα, έναν στόπερ, που πιθανότατα θα είναι ο Βολιάκο, για να σταθεί και στους τρεις στόχους σε Ελλάδα και Ευρώπη στα 100 χρόνια του. Με χαρά θα απολαύσουμε την σημερινή κλήρωση και όπως λέει το σύνθημα… «χιλιόμετρα κάναμε πάλι για την καψούρα μας την πιο μεγάλη», καθώς στην Ευρώπη «οι εκδρομές δεν σταματάνε»!

Άντε καλή σεζόν να έχουμε, με υγεία πάνω απ' όλα, και τα 100 χρόνια να βρουν τον ΠΑΟΚ πρωταθλητή!