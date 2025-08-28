ΠΑΟΚ-Ριέκα: Με πάθος για την ανατροπή και την πρόκριση στη League Phase του Europa League

Η Τούμπα θα είναι κατάμεστη και ο κόσμος του ΠΑΟΚ ο 12ος παίκτης στην αποψινή ρεβάνς με τη Ριέκα, όπου οι «ασπρόμαυροι» ψάχνουν νίκη και πρόκριση στη League Phase του Europa League.

Όλα για όλα για την πρόκριση στη League Phase του Europa League θα τα δώσει απόψε ΠΑΟΚ, οποίος υποδέχεται την Ριέκα (20:30, OPEN TV) και πρέπει να ανατρέψει το 0-1 του πρώτου αγώνα.

O «Δικέφαλος» έχει τον τρόπο και την ποιότητα να πάρει την πρόκριση, ενώ παράλληλα έχει χτίσει μια εξαιρετική παράδοση, καθώς δεν έχει αποκλειστεί ποτέ από Κροάτες. Και αυτό που έχει κάνει εντύπωση, είναι μεγάλη προπέρσινη ανατροπή κόντρα στην Ντινάμο Ζάγκρεμπ, όπου ανέτρεψε το εις βάρος του 2-0 από τον πρώτο αγώνα κερδίζοντας με το επιβλητικό 5-1.

Το καλοκαίρι του 2015 απέκλεισε την Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ. Είχε χάσει με 2-1 εκτός και επιβλήθηκε με 6-1 στην Τούμπα. Έξι χρόνια αργότερα απέκλεισε τη Ριέκα, με το πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα (1-1) και νίκη στη ρεβάνς (0-2) επί κροατικού εδάφους. Στο δρόμο του βρέθηκε πριν από δύο χρόνια η Χάιντουκ την οποία απέκλεισε μετά το 0-0 στο Σπλιτ και νίκη με 3-0 στη Θεσσαλονίκη.

«Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει με την ομάδα σας. Οπότε παίζει με κάποια από τη χώρα μας, πάντα τα καταφέρνει. Εχουμε φόβο πια» είπε ο ρεπόρτερ της κροατικής τηλεόρασης στον Ραζβάν Λουτσέσκου, o οποίος αποκρίθηκε: «Τα παιχνίδια με την Ντινάμο είναι μακρινό παρελθόν. Εστιάζουμε στο επόμενο ματς και πως θα πάρουμε την πρόκριση. Ίσως όταν σταματήσω την καριέρα μου, με ένα ποτήρι κρασί να αναπολήσω».

Ο Ρουμάνος τεχνικός δεν παρέλειψε να σταθεί στον κόσμο της ομάδας, που θα γεμίσει το γήπεδο. «Το γεμάτο γήπεδο δεν θα κάνει τον αντίπαλο να φοβηθεί, αλλά θα δώσει μια διαφορετική ενέργεια σε εμάς. κόσμος είναι κοντά μας - του χρωστάμε» τόνισε. Στην ερώτηση αν πιστεύει πως ΠΑΟΚ θα προκριθεί ήταν με τον τρόπο του κατηγορηματικός. «Πρέπει να το κάνουμε» είπε.

Ο Λουτσέσκου απέφυγε να απαντήσει για το αν είναι έτοιμοι για την αρχική ενδεκάδα οι Γιακουμάκης και Τάισον: «Δεν θέλω να μιλήσω θεωρητικά για την ομάδα. Κάποιες φορές θέλω να τους προστατεύσω. Πρέπει να έχουμε τέλειους παίκτες, έτοιμους πνευματικά και σωματικά και να δώσουν τα πάντα και να πάρουν την πρόκριση. Προσπαθώ να περάσω αυτό το μήνυμα σε όλους. Είναι σημαντικό να καταλάβουν οι παίκτες να δίνουν το 150% σε κάθε χρονικό σημείο του αγώνα».

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου προσανατολίζεται να επαναφέρει βασικούς παίκτες στο αρχικό σχήμα. Οι Κένι, Κεντζιόρα και Μπάμπα επιστρέφουν, ενώ στη μεσαία γραμμή φαίνεται πως θα διατηρηθεί ο Οζντόεφ δίπλα στον Μεϊτέ.

Στα άκρα, ο Ντεσπόντοφ έχει προβάδισμα για το δεξί άκρο, αν δεν ξεκινήσει ο Τάισον, με τον Ζίβκοβιτς να πηγαίνει στα αριστερά και τον Κωνσταντέλια πίσω από τον φορ. Στην κορυφή της επίθεσης ο Τσάλοφ αναμένεται να είναι ξανά βασική επιλογή του Λουτσέσκου, ενώ ο Γιακουμάκης βρίσκεται για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκή αποστολή.

Η πιθανή ενδεκάδα: Παβλένκα – Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα – Μεϊτέ, Οζντόεφ – Ντεσπόντοφ, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς – Τσάλοφ.