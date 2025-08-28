Οι Κροάτες θα ακούνε ΠΑΟΚ και θα… αλλάζουν δρόμο! Ο «Δικέφαλος» επιβεβαίωσε τον τίτλο του… «τρομοκράτη» των κροατικών ομάδων διαλύοντας με 5-0 τη Ριέκα και παίρνοντας πανάξια την πρόκριση στη League Phase του Europa League.

«Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει με την ομάδα σας», έλεγαν μια μέρα πριν από το ματς στο Ραζβάν Λουτσέσκου οι…τρομοκρατημένοι Κροάτες δημοσιογράφοι. Είχαν τα δίκια τους! Με την νέα πεντάρα επί της Ριέκα ο ΠΑΟΚ επιβεβαίωσε στο τερέν της Τούμπας τον τίτλο του «τρομοκράτη» που του έχουν δώσει στην Κροατία με την πέμπτη πρόκριση σε ισάριθμες διπλές αναμετρήσεις.

Στην κατάμεστη Τούμπα ο «Δικέφαλος» απέδειξε ότι είχε τον τρόπο και την ποιότητα να πάρει την πρόκριση στη League Phase του Europa League, με εκπληκτική εμφάνιση και συνεχίζοντας μια εξαιρετική παράδοση, καθώς δεν έχει αποκλειστεί ποτέ από Κροάτες.

Το καλοκαίρι του 2015 απέκλεισε την Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ. Είχε χάσει με 2-1 εκτός και επιβλήθηκε με 6-1 στην Τούμπα. Έξι χρόνια αργότερα απέκλεισε τη Ριέκα, με το πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα (1-1) και νίκη στη ρεβάνς (0-2) επί κροατικού εδάφους. Στο δρόμο του βρέθηκε πριν από δύο χρόνια η Χάιντουκ την οποία απέκλεισε μετά το 0-0 στο Σπλιτ και νίκη με 3-0 στη Θεσσαλονίκη. Πριν από δύο χρόνια η Ντινάμο Ζάγκρεμπ, είχε επικρατήσει με 2-0 στον πρώτο αγώνα, αλλά στην Τούμπα έφυγε με μια πεντάρα στην πλάτη (5-1) και τον ΠΑΟΚ στους «8» του Conference League.

Έτσι ξεκίνησαν οι δύο ομάδες

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου επανάφερε ουκ ολίγους από τους θεωρητικά βασικούς παίκτες στο αρχικό σχήμα του ΠΑΟΚ, με τον Γίρι Παβλένακ να είναι σταθερά κάτω από τα δοκάρια. Οι Κένι, Κεντζιόρα και Μπάμπα επέστρεψαν και μαζί με τον Μιχαηλίδη αποτελούσαν την αμυντική τετράδα, ενώ στη μεσαία γραμμή ξεκίνησε για ένα ακόμη ματς το δίδυμο Μεϊτέ και Οζντόεφ.

Στα άκρα, ο Ντεσπόντοφ, που σκόραρε το νικητήριο γκολ εναντίον της ΑΕΛ, επέστρεψε στο δεξί άκρο, με τον Τάισον να μένει στον πάγκο, και τον Ζίβκοβιτς να πηγαίνει στα αριστερά, ενώ ο Κωνσταντέλιας γύρισε και έπαιξε στο «δέκα» πίσω από τον φορ. Στην κορυφή της επίθεσης ο Τσάλοφ ήταν ξανά βασική επιλογή.

Ο Τζάλοβιτς επέλεξε ένα 4-2-3-1, χωρίς τον Εντοκίτ που έμεινε εκτός αποστολής, με τον Τιάγκο Ντάντας σε ρόλο οργανωτή στη μεσαία γραμμή, ενώ μπροστά έπαιξαν οι Γιάνκοβιτς, Μέναλο και Φρουκ.

Με Μεϊτέ ο ΠΑΟΚ βρήκε γρήγορα το 1-0

Η πρώτη μεγάλη στιγμή για τον ΠΑΟΚ ήρθε στο 4ο λεπτό με την κεφαλιά του Οζντόεφ, με την αριστερή πλευρά (Μπάμπα, Ζίβκοβιτς) να δημιουργεί και τη δεύτερη στιγμή που σήκωσε την Τούμπα στο πόδι, αλλά ο Τσάλοφ δεν πρόλαβε για λίγο να πιάσει την κεφαλιά στη σέντρα-«ξυραφιάι» του Ζίβκοβιτς.

Το γρήγορο γκολ που έψαχνε ο ΠΑΟΚ ήρθε στο 12ο λεπτό από τη δεύτερη στατική μπάλα και με έναν απροσδόκητο σκόρερ, τον Σουαλιό Μεϊτέ, ο οποίος «τρύπωσε» στην «καρδιά» της κροατικής άμυνας και με κεφαλιά, μετά το κόρνερ του Ζίβκοβιτς, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ζλόμισλιτς για το 1-0.

Ήταν το δεύτερο γκολ του Γάλλου μέσου με την «ασπρόμαυρη» φανέλα στην 59η συμμετοχή, με το πρώτο να το έχει πετύχει στις 14/1/24 κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννινα για το πρωτάθλημα της σεζόν 2023-24.

Στιγμή μαγείας για «Ντέλια» και 2-0

Η Ριέκα άγγιξε την ισοφάριση με το σουτ του Φρουκ από το ημικύκλιο να στέλνει την μπάλα στο κάθετο δοκάρι της εστίας του Παβλένκα, αλλά στην επόμενη φάση ήρθε το δεύτερο «ασπρόμαυρο» χτύπημα με τον Γιάννη Κωνσταντέλια (στην 150η συμμετοχή του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ) να χορεύει μόνος του ολόκληρη την κροατική άμυνα, να αποφεύγει σαν σταματημένο τον αντίπαλό του και με τελείωμα στη γωνία του Ζλόμισλιτς να γράφει το 2-0.

Με την συμπλήρωση μισής ώρας ο Παβλένκα είπε «όχι» στο δυνατό σουτ του Γιάνκοβιτς, με τον ΠΑΟΚ να έχει φτάσει σε σκορ πρόκρισης πολύ πιο άνετα απ’ ότι θα περίμενε κανείς, εκμεταλλεύτηκε το εξαιρετικό ξεκίνημά του στο ματς και τη στιγμή μαγείας του Γιάννη Κωνσταντέλια στη φάση του 2-0. Οι Κροάτες ήταν υποχρεωμένοι, πλέον, να παίξουν πιο επιθετικά, ήταν επόμενο να δώσουν περισσότερους χώρους, που έπρεπε να τους εκμεταλλευτούν οι παίκτες του Λουτσέσκου.

Βρήκε δίχτυα κι ο Τσάλοφ για το 3-0

Στο 45’ η βολίδα του Μεϊτέ υποχρέωσε τον Ζλόμισλιτς να πέσει στη γωνία του για να αποσοβήσει το 3-0, που ήρθε με την συμπλήρωση δέκα λεπτών στο β’ μέρος και σκόρερ τον Φεντόρ Τσάλοφ! Οι Κροάτες δεν απομάκρυναν σωστά την μπάλα από την άμυνά τους, ο Κωνσταντέλιας το εκμεταλλεύτηκε και με ασίστ έβγαλε τον Τσάλοφ φάτσα με την εστία. Από εκεί ήταν αδύνατον να αστοχήσει ο Ρώσος επιθετικός, ο οποίος έσπρωξε την μπάλα στην άδεια εστία και πανηγύρισε το γκολ αφιερώνοντας στο παιδί που περιμένει να έρθει στη ζωή σε λίγους μήνες.

Μέσα σε ένα λεπτό (64’-65’) ο Οζντόεφ άγγιξε το γκολ, αλλά είδε πρώτα τον Ζλόμισλιτς να αποκρούει το δυνατό σουτ και στη συνέχεια τον Τσοπ να απομακρύνει την κεφαλιά του πριν περάσει τη γραμμή της εστίας.

Γκολάρα ο Γιακουμάκης, το κερασάκι από Πέλκα

Από το 72ο λεπτό η Ριέκα έμεινε με δέκα παίκτες, μετά την αποβολή του Μαϊστόροβιτς και πέντε λεπτά αργότερα ήρθε το 4-0 με το πρώτο γκολ του Γιώργου Γιακουμάκη με την «ασπρόμαυρη» φανέλα. Ο 30χρονος επιθετικός, που είχε περάσει στη θέση του Τσάλοφ, απέφυγε τον αντίπαλό του στη γραμμή του πλαγίου με πιρουέτα κι από αριστερά στη μικρή περιοχή έστειλε τη μπάλα οριζόντιο, αριστερό δοκάρι και στα δίχτυα!

Στο 89’ το γκολ του Δημήτρη Πέλκα ήταν το κερασάκι στην «ασπρόμαυρη» τούρτα της πρόκρισης.

MVP: Γκολ και ασίστ από τον εξαιρετικό απόψε Γιάννη Κωνσταντέλια.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Εντυπωσιακό παιχνίδι από τον Μεϊτέ που… κατάπιε τους Ντάντας και Πέτροβιτς στη μεσαία γραμμή.

Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Αυτός ο Ορετς στα δεξιά της άμυνας της Ριέκα πέρασε δύσκολες στιγμές.

Η ΓΚΑΦΑ: Η παιδική αντίδραση της άμυνας της Ριέκα με Ράντελιτς και Ντέβεντακ να μπερδεύονται στη φάση του 3-0.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Ο Ισπανός Χοσέ Μαρία Σάντσεθ δεν είχε ιδιαίτερα προβλήματα, του ξέφυγαν κάποια σφυρίγματα, ενώ απέβαλλε με δεύτερη κίτρινη τον Μαϊστόροβιτς.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Με το ημερολόγιο να δείχνει «28 Αυγούστου» ο ΠΑΟΚ έκανε μια εκπληκτική εμφάνιση και διέλυσε τη Ριέκα παίρνοντας με το σπαθί του την πρόκριση για τη League Phase του Europa League.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ (79’ Καμαρά), Ντεσπόντοφ (69’ Τάισον), Κωνσταντέλιας (79’ Πέλκας), Ζίβκοβιτς (79’ Ιβανούσετς), Τσάλοφ (69’ Γιακουμάκης)

Ριέκα (Ράντομιρ Τζάλοβιτς): Ζλόμισλιτς, Όρετς (60’ Μπούτιτς), Ντέβεντακ, Ράντελιτς, Μαϊστόροβιτς, Λοσίτσκας, Ντάντας (75’ Χούσιτς), Πέτροβιτς Γιάνκοβιτς, Μέναλο (60’ Τσοπ), Φρουκ (84’ Μποκόγεβιτς).