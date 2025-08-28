Ο Γιώργος Γιακουμάκης αποθεώθηκε στην Τούμπα με τους συμπαίκτες του μετά το 5-0 επί της Ριέκα.

Ο ΠΑΟΚ έπιασε τρομερή απόδοση κόντρα στη Ριέκα, τη διέλυσε με 5-0 και πήρε το εισιτήριο για τη League Phase του Europa League.

Ο Κωνσταντέλιας έκανε μαγικά πράγματα, οι Ντεσπόντοφ, Ζίβκοβιτς ήταν εξαιρετικοί, ενώ ο Γιακουμάκης όταν μπήκε έδειξε γιατί τον απέκτησε ο Δικέφαλος.

Ο Έλληνας φορ κέρδισε την αποβολή του Μαϊστόροβιτς και στη συνέχεια με απίθανη ενέργεια πέτυχε το 4-0.

Στο τέλος του αγώνα στήθηκε πάρτι στην Τούμπα και με τη συμμετοχή των παικτών, αφού νωρίτερα οι οπαδοί του ΠΑΟΚ έδωσαν ρεσιτάλ στην εξέδρα, ενθουσιασμένοι και με την εικόνα της ομάδας.

Οι παίκτες έβγαλαν μπροστά τον Γιακουμάκη κι αυτός με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές αποθεώθηκε και το απολάμβανε. Οι ποδοσφαιριστές έκαναν τον γύρο του γηπέδου και χειροκροτήθηκαν απ' όλη την Τούμπα, ενώ όταν στράφηκαν στα επίσημα, ο Ιβάν Σαββίδης σήκωσε τη γροθιά του εμφανώς χαρούμενος.

Δείτε το βίντεο του Gazzetta.