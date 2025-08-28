Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις της πεντάρας του ΠΑΟΚ επί της Ριέκα, με πρωταγωνιστές τους Κωνσταντέλια, Γιακουμάκη.

Ο ΠΑΟΚ ισοπέδωσε την νταμπλούχο Κροατίας.

Ο Δικέφαλος με σκόρερ τους Μεϊτέ, Κωνσταντέλια, Τσάλοφ, Γιακουμάκη και Πέλκα διέλυσε με 5-0 τη Ριέκα και πέρασε στη League Phase του Europa League.

Τα γκολ των Κωνσταντέλια, Γιακουμάκη, ωστόσο, ήταν σκέτη απόλαυση.

Δείτε τα highlights του αγώνα