ΠΑΟΚ - Ριέκα: Τα highlights της πεντάρας με «μάγους» Κωνσταντέλια, Γιακουμάκη
Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις της πεντάρας του ΠΑΟΚ επί της Ριέκα, με πρωταγωνιστές τους Κωνσταντέλια, Γιακουμάκη.
Ο ΠΑΟΚ ισοπέδωσε την νταμπλούχο Κροατίας.
Ο Δικέφαλος με σκόρερ τους Μεϊτέ, Κωνσταντέλια, Τσάλοφ, Γιακουμάκη και Πέλκα διέλυσε με 5-0 τη Ριέκα και πέρασε στη League Phase του Europa League.
Τα γκολ των Κωνσταντέλια, Γιακουμάκη, ωστόσο, ήταν σκέτη απόλαυση.
Δείτε τα highlights του αγώνα
@Photo credits: INTIME
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.