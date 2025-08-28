Τα χρήματα που εξασφάλισε ο ΠΑΟΚ μετά την πρόκριση του στη League Phase του Europa League και αυτά που διεκδικεί.

Ο ΠΑΟΚ παρά την ήττα του του από τη Ριέκα στην Κροατία, κατάφερε να ανατρέψει την εις βάρος της κατάσταση στη ρεβάνς της Τούμπας, καθώς συνέτριψε τους φιλοξενούμενους και προκρίθηκε στη League Phase του Europa League

Οι Ασπρόμαυροι έχουν βάλει ήδη στο λογαριασμό τους 350.000 ευρώ, λόγω της συμμετοχής τους στον τρίτο προκριματικό του Europa League και στα Play Offs. Από τη στιγμή που προκρίθηκαν στη League Phase της δεύτερης τη τάξει διοργάνωσης της UEFA θα λάβουν συνολικά 4.660.000 ευρώ (4.310.000 ευρώ + 350.000 ευρώ).

Στο Europa League η κάθε ομάδα λαμβάνει 450.000 ευρώ για τις νίκες και 150.000 στις ισοπαλίες. Φυσικά στη League Phase κάθε ομάδα λαμβάνει και μπόνους με βάση την τελική της κατάταξη.