Παίζοντας με εξυπνάδα και ψυχή ο άστοχος Παναθηναϊκός που έχασε τέσσερις σπουδαίες ευκαιρίες, πήρε το 0-0 στη Σαμσούντα και προκρίθηκε στη League Phase του Europa League.

Σαμσουνσπόρ-Παναθηναϊκός: Έτσι έπαιξαν

Ο Ρουί Βιτόρια ξεκίνησε τον Παναθηναϊκό με τον Ντραγκόφσκι κάτω από τα δοκάρια. Αριστερός μπακ ο Κυριακόπουλος, δεξιός ο Κώτσιρας και ο Μπράουν με τον Τουμπά οι δύο στόπερ. Τσιριβέγια, Τσέριν, Μπακασέτας στον άξονα του κέντρου. Αριστερός εξτρέμ ο Τζούρισιτς, δεξιός ο Τετέ και σέντερ φορ ο Ιωαννίδης.

Ο Τόμας Ρέις για την Σαμσουνσπόρ παρέταξε τον Κοτσούκ στην υπεράσπιση της εστίας. Ο Τόμασον αριστερός μπακ, ο Γιαβρού δεξιός, Σάτκα και Φαν Ντρόνγκελεν οι δύο στόπερ.

Ο Γιουκσέλ αμυντικός μέσος, έχοντας μπροστά του Μακουμπού και Ντζάμ. Εμρέ αριστερός εξτρέμ, Μουσαμπά δεξιός και στην κορυφή της επίθεσης ο Μάριους.

Άντεξε, ισορρόπησε κι έχασε μεγάλες στιγμές!

Ήταν δεδομένο πως η Σάμσουνσπορ θα ψάξει ένα γρήγορο γκολ, εκμεταλλευόμενη... το καμίνι της έδρας της. Ο Παναθηναϊκός δεν μπήκε καλά και στο 8' ο Ντραγκόφσκι ήταν καλά τοποθετημένος στο τετ α τετ με τον Εμρέ και έσωσε το Τριφύλλι.

Από το 20' κι έπειτα οι Αθηναίοι ισορρόπησαν και με κορυφαίο τον Τσιριβέγια κυκλοφόρησαν την μπάλα κι έχασαν δύο μεγάλες στιγμές για να σκοράρουν.

Στο 23' ο Κυριακόπουλος μόνος του έστειλε την μπάλα άουτ, όπως και ο Ιωαννίδης σε τρομερό τετ α τετ στο 42'.

Αμφότερες οι φάσεις ξεκίνησαν από καταπληκτικές μπαλιές του Μπακασέτα. Οι Τούρκοι απείλησαν στο 45'+1' με τον Μακούμπο και στο 38' με τον Μουσάμπα αλλά ο Ντραγκόφσκι ήταν ''εκεί''.

Άμυνα για σεμινάριο, ευκαιρίες και πρόκριση!

Στο δεύτερο μέρος ο Παναθηναϊκός ήταν ακόμη καλύτερος ανασταλτικά, έκλεινε τους χώρους, είχε άριστες αποστάσεις και κράτησε τους Τούρκος σε μια ανούσια υπεροχή.

Μάλιστα είχε μεγάλες στιγμές με τον Ιωαννίδη για να σκοράρει αλλά και με τον Τετέ στο 67'.

Η ομάδα του Ρουί Βιτόρια, με τις αλλαγές του Πορτογάλου να δίνουν πράγματα, κατάφερε να κρατήσει το μηδέν και να επιστρέψει στην Αθήνα με το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

MAN OF THE MATCH: Πέδρο Τσιριβέγια. Τεράστιο ματς στη μεσαία γραμμή από τον Ισπανό κεντρικό χαφ. Έκοψε, μοίρασε, ηρέμησε το παιχνίδι του Τριφυλλιού και ήταν καταπληκτικός απόψε στη Σαμψούντα.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Μπράουν και Τουμπά. Φοβεροί και οι δύο στόπερ του Παναθηναϊκού. Στην ίδια κατηγορία με σταθερότητα και καίριες επεμβάσεις ο Ντραγκόφσκι. Για τους Τούρκους ξεχώρισε ο Μουσαμπά.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Οι πολλές κλασσικές χαμένες ευκαιρίες του Παναθηναϊκού που θα μπορούσε να... καθαρίσει από πιο νωρίς την πρόκριση στη League phase του Europa League.

Η ΓΚΑΦΑ: Ένα κακό γύρισμα του Κυριακόπουλου στο πρώτο μέρος που ευτυχώς για τον Παναθηναϊκό δεν του κόστισε.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Εξαιρετική η διαιτησία του Πελίτο.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο Παναθηναϊκός άντεξε στο... καμίνι της Σαμσούντας, έπαιξε πολύ καλή άμυνα, έχασε ευκαιρίες και απόλυτα δίκαια με αυτό το 0-0 και το 2-1 του ΟΑΚ, πέρασε στη league phase του Europa League!

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ (Τόμας Ρέις - 4-3-3): Κοτσούκ, Γιαβρού (79’ Μέντες), Τσάτκα, Φαν Ντρόγκελεν, Τόμασον, Μακουμπού (85’ Σονέρ), Εντσάμ, Γιουκσέλ (60’ Χόλσε), Μουσάμπα, Μάριουζ (79’ Γιαλντίρ), Εμρέ (60’ Ντιμάτα).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ρουί Βιτόρια - 4-2-3-1): Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Τσέριν, Τετέ (90’ Γερεμέγεφ), Μπακασέτας (72’ Σιώπης), Τζούρισιτς (63’ Πελίστρι), Ιωαννίδης (72’ Σφιντέρσκι).