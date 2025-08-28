Δείτε αναλυτικά τις ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των αγώνων των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη, αλλά και της πρεμιέρας της Εθνικής με την Ιταλία στο Eurobasket 2025.

Πλούσιο το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων σήμερα Πέμπτη (28/8) τόσο σε ποδοσφαιρικό όσο και σε μπασκετικό επίπεδο.

Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στην Τουρκία με στόχο να «κλειδώσει» την πρόκριση στους ομίλους του Europa League. Μετά το 2-1 του πρώτου αγώνα, καλείται να σταθεί δυνατός απέναντι στη Σάμσουνσπορ και να ολοκληρώσει τη δουλειά που ξεκίνησε στο ΟΑΚΑ. Το παιχνίδι μεταδίδεται ζωντανά από το COSMOTE SPORT 3 στις 20:00.

Την ίδια ώρα, ο ΠΑΟΚ δίνει τη δική του μάχη στην Τούμπα. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» υποδέχεται τη Ριέκα στον επαναληπτικό των Play Off του Europa League (20:30, COSMOTE SPORT). Μετά το 0-1 του πρώτου αγώνα, η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου θέλει να ανατρέψει το σκορ και να πάρει το εισιτήριο για τη φάση των ομίλων της διοργάνωσης.

Λίγο αργότερα, η ΑΕΚ φιλοξενεί την Άντερλεχτ στην «OPAP Arena» (21:00, COSMOTE SPORT 2). Μετά το 1-1 στο Βέλγιο, η «Ένωση» κρατά ζωντανές τις ελπίδες για πρόκριση στο Conference League. Ο Νίκολιτς ελπίζει να έχει διαθέσιμο τον Γιόβιτς, ενώ οι Βέλγοι ήρθαν στην Αθήνα με αρκετές απουσίες, κάτι που δίνει στην ΑΕΚ ένα μικρό προβάδισμα.

Η ημέρα κλείνει με μπάσκετ. Η Εθνική Ελλάδας κάνει πρεμιέρα στο Eurobasket 2025 απέναντι στην Ιταλία (21:30, ΕΡΤNews) στη Λεμεσό. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ξεκινά με συγκρατημένη αισιοδοξία και στόχο μια διάκριση μετά από πολλά χρόνια.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της μέρας: