Οι παλιοί γνώριμοι, ο Πασκουάλ και το ντέρμπι στο αεροπλάνο

Διαβάστε στο Gazzetta όσα έγιναν κατά την αναχώρηση του Παναθηναϊκού για την Σαμσούντα και κατά την άφιξη του Τριφυλλιού επί τουρκικού εδάφους. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ: Νίκος Αθανασίου.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται από το απόγευμα της Τετάρτης στη Σαμψούντα για την ρεβάνς της Πέμπτης κόντρα στη Σαμσουνσπόρ και το Gazzetta βρίσκεται μαζί με την αποστολή του Τριφυλλιού στη Τουρκία, βάζοντας σας στο κλίμα της πτήσης αλλά και της άφιξης του Τριφυλλιού επί τουρκικού εδάφους.

*Ισχυρά ήταν τα μέτρα ασφαλείας από την αστυνομία για την αποστολή του Παναθηναϊκού. Οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν έντονη την παρουσία τους ενώ ασφάλεια υπήρχε και στα δύο ξενοδοχεία που φιλοξενούν την ομάδα και τους ανθρώπους του συλλόγου.

*Η πρώτη εικόνα από την Τουρκία ήταν συννεφιασμένη, ενώ δεν έλειψε και το ψιλόβροχο. Βέβαια οι προβλέψεις δείχνουν ήλιο και κοντά στους 30 βαθμούς και επιβεβαιώθηκαν μετά από λίγη ώρα.

*Έναν παλιό γνώριμο συνάντησε η αποστολή του Παναθηναϊκού στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», μιας και την ίδια ώρα ταξίδευε για πτήση εκτός Σένγκεν, ο πρώην προπονητής του ''Επτάστερου'', Τσάβι Πασκουάλ. Μάλιστα, ο Ισπανός κόουτς είχε θερμό εναγκαλισμό με κάποια από τα μέλη της αποστολής.

*Ένας πιτσιρικάς από την Αγγλία που βρισκόταν για διακοπές στην Ελλάδα... τρελάθηκε όταν αντίκρισε τον Φακούντο Πελίστρι. Ο μικρός είναι οπαδός της Γιουνάιτεντ και μόλις αντιλήφθηκε τον Ουρουγουανό, άρχισε να φωνάζει «μπαμπά, μπαμπά, ο Πελίστρι»!

*Στη διαδρομή από το αεροδρόμιο, μέχρι το ξενοδοχείο, το γήπεδο της Σαμσουνσπόρ έκανε την διαφορά, ξεχωρίζοντας σαν την μύγα μέσα στο γάλα, στο υπόλοιπο τοπίο. Ένα γήπεδο σύγχρονο...

*Ο Τάσος Μπακασέτας και ο Μανώλης Σιώπης έχουν γράψει την δική τους ιστορία στο τουρκικό ποδόσφαιρο. Ειδικά με την κατάκτηση του τίτλου ως παίκτες της Τραμπζονσπόρ. Μόλις το αεροπλάνο προσγειώθηκε, αμέσως εμφανίστηκαν οπαδοί του συλλόγου από την Τραπεζούντα για φωτογραφίες και υπογραφές στις φανέλες που είχαν μαζί τους. Κανείς από τους δύο Έλληνες δεν χάλασε χατίρι.

*Ένα μεγάλο ντέρμπι έγινε στο αεροπλάνο, καθώς οι Κώτσιρας, Κότσαρης, Σιώπης, Μπακασέτας και Ιωαννίδης έπαιξαν παιχνίδι γνώσεων και επικράτησε ένας μικρός... χαμός! Ειδικά όταν έπρεπε να απαντηθούν χώρες και πρωτεύουσες από συγκεκριμένα γράμματα...