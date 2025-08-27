Ο Παναθηναϊκός ανέβασε την προσφορά του στα επίπεδα που ζήτησε η Μπόκα Τζούνιορς και αναμένει την άδεια του αργεντίνικου συλλόγου για να βάλει στο αεροπλάνο για την Ελλάδα τον Βισέντε Ταμπόρδα.

Εδώ και αρκετό καιρό οι επαφές του Παναθηναϊκού με την Μπόκα Τζούνιορς είναι προχωρημένες για την μεταγραφή του Βισέντε Ταμπόρδα αλλά διαχρονικά οι διαπραγματεύσεις με συλλόγους από την Αργεντινή, ποτέ δεν ήταν εύκολες και στρωμένες με ροδοπέταλα.

Το Τριφύλλι, όμως, έχει καταφέρει να βρει σημείο επαφής με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές και να φέρει το deal μια ανάσα από την ολοκλήρωσή του.

Έτσι κι αλλιώς, ο χρόνος πιέζει πλέον ασφυκτικά, καθώς στις 2 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να δηλωθεί η ευρωπαϊκή λίστα στην UEFA.

Μάλιστα, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, οι «πράσινοι» ανέβασαν κι άλλο την προσφορά τους, καλύπτοντας τις νέες απαιτήσεις της Μπόκα.

Όσα ζήτησαν οι «Χεϊνέζες», ο Παναθηναϊκός τα έκανε πράξη, όπως έχουμε αναφέρει από την πρώτη στιγμή η Πλατένσε θα πάρει ένα κομμάτι από την πίτα της μεταγραφής για να «σπάσει» ο δανεισμός και στον ελληνικό σύλλογο περιμένουν το «ναι» των Αργεντίνων για να βάλουν τον Ταμπόρδα στο αεροπλάνο για την Αθήνα και να ολοκληρωθεί η μεταγραφή που θα ξεπεράσει τα 5 εκατομμύρια ευρώ.