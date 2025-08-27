Παναθηναϊκός, μεταγραφές: Κάλυψε τις νέες απαιτήσεις της Μπόκα και περιμένει το «ναι» για να κλείσει το deal για τον Ταμπόρδα
Εδώ και αρκετό καιρό οι επαφές του Παναθηναϊκού με την Μπόκα Τζούνιορς είναι προχωρημένες για την μεταγραφή του Βισέντε Ταμπόρδα αλλά διαχρονικά οι διαπραγματεύσεις με συλλόγους από την Αργεντινή, ποτέ δεν ήταν εύκολες και στρωμένες με ροδοπέταλα.
Το Τριφύλλι, όμως, έχει καταφέρει να βρει σημείο επαφής με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές και να φέρει το deal μια ανάσα από την ολοκλήρωσή του.
Έτσι κι αλλιώς, ο χρόνος πιέζει πλέον ασφυκτικά, καθώς στις 2 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να δηλωθεί η ευρωπαϊκή λίστα στην UEFA.
Δείτε ΕπίσηςΠαναθηναϊκός & Ταμπόρδα: Ένα deal που το θέλουν όλοι
Μάλιστα, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, οι «πράσινοι» ανέβασαν κι άλλο την προσφορά τους, καλύπτοντας τις νέες απαιτήσεις της Μπόκα.
Όσα ζήτησαν οι «Χεϊνέζες», ο Παναθηναϊκός τα έκανε πράξη, όπως έχουμε αναφέρει από την πρώτη στιγμή η Πλατένσε θα πάρει ένα κομμάτι από την πίτα της μεταγραφής για να «σπάσει» ο δανεισμός και στον ελληνικό σύλλογο περιμένουν το «ναι» των Αργεντίνων για να βάλουν τον Ταμπόρδα στο αεροπλάνο για την Αθήνα και να ολοκληρωθεί η μεταγραφή που θα ξεπεράσει τα 5 εκατομμύρια ευρώ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.