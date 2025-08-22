Ο Κούρτιτς στο Gazzetta: «Ο ΠΑΟΚ μου έδωσε τις καλύτερες στιγμές στη ζωή μου» (vid)

Παρόν στη Ριέκα ο Γιάσμιν Κούρτιτς, θυμήθηκε τα χρόνια του στον ΠΑΟΚ και μίλησε με λόγια αγάπης για τον Δικέφαλο και τον κόσμο του.

Ο Γιάσμιν Κούρτιτς δεν ξέχασε ποτέ τον ΠΑΟΚ. Ο Σλοβένος μέσος βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο «Stadion Rujevica», προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση του Δικεφάλου με τη Ριέκα για τα Play-Off του Europa League, και δεν έκρυψε τη συγκίνησή του.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο πρώην χαφ του «Δικεφάλου» κατέβηκε στα αποδυτήρια, όπου συνάντησε γνώριμα πρόσωπα. Χαιρέτησε παλιούς συμπαίκτες, συνομίλησε με τον Ραζβάν Λουτσέσκου και τον τεχνικό διευθυντή Χρήστο Καρυπίδη, ενώ ξεχώρισε η αγκαλιά με τον Τιάγκο Ντάντας, τον οποίο συνάντησε ξανά, αυτή τη φορά με τη φανέλα της Ριέκα.

Ο Κούρτιτς, μιλώντας στο Gazzetta, παραδέχτηκε ότι τα δύο χρόνια που πέρασε στην Τούμπα αποτελούν το αποκορύφωμα της καριέρας του:

«Ήταν πραγματικά συγκινητικό, άφησα τόσες καλές αναμνήσεις στον ΠΑΟΚ. Αγαπώ τον ΠΑΟΚ, αγαπώ τους φιλάθλους, αγαπώ τους ανθρώπους μέσα και έξω από το γήπεδο. Ήταν δύσκολο να βλέπω απ’ έξω, γιατί πάντα ήθελα να παίζω. Και τώρα είδα όλους τους συμπαίκτες, είδα τον προπονητή, μίλησα μαζί τους. Είναι πραγματικά ωραίο να έρχεσαι και να βλέπεις όλους τους φιλάθλους».

Ο Σλοβένος χαμογέλασε όταν ρωτήθηκε για τη στιγμή που μπήκε στα αποδυτήρια του Δικεφάλου:

«Τους είπα ότι έχουν τον προπονητή, θα μιλήσουν μεταξύ τους. Ελπίζω ότι η Ριέκα θα είναι έτοιμη την επόμενη φορά στην Τούμπα».

Όσο για το τι του λείπει περισσότερο από τον ΠΑΟΚ, η απάντησή του ήταν αποστομωτική:

«Όλα, όλα. Μου λείπουν όλα από τον ΠΑΟΚ. Γιατί ο ΠΑΟΚ μου έδωσε τις καλύτερες στιγμές στη ζωή μου, στην ποδοσφαιρική μου καριέρα. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάτι, γιατί μου λείπουν όλα. Δεν μου λείπουν τόσο οι… δημοσιογράφοι, αλλά το ποδόσφαιρο».

«Ο ΠΑΟΚ μου έδωσε τις καλύτερες στιγμές της καριέρας μου», είπε ο Σλοβένος χαφ! pic.twitter.com/5wXw4Yp3NP August 22, 2025

Με λόγια γεμάτα αγάπη και νοσταλγία, ο Γιάσμιν Κούρτιτς έδειξε ότι η διετία του στην Τούμπα δεν ήταν απλώς ένα επαγγελματικό πέρασμα, αλλά μια σχέση καρδιάς που τον συνοδεύει μέχρι σήμερα.