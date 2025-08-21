Ο προβληματικός δημιουργικά ΠΑΟΚ ηττήθηκε με 1-0 από τη Ριέκα με γκολ του Μέναλο στο 39' και πλέον θα έχει δύσκολο έργο στην Τούμπα για την πρόκριση στη League Phase του Europa League. - Δοκάρι ο Ιβανούσετς στο 20', αρκετές ευκαιρίες η γηπεδούχος.

Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις ακτές της Αδριατικής, τέσσερα χρόνια μετά τη νίκη του 2-0 και την πρόκριση στους ομίλους του Conference League, απέναντι στη Ριέκα. Αυτή τη φορά η πρώτη παρτίδα των δύο ομάδων ήταν για τα πλέι οφ του Europa League.

Ετσι ξεκίνησαν οι δύο ομάδες

Ο Δικέφαλος ταξίδεψε στην Κροατία χωρίς τους Πέλκα, Τάισον και Σορετίρε, αλλά με τους Ντεσπόντοφ και Γιακουμάκη στην αποστολή.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου επέλεξε την ίδια ακριβώς ενδεκάδα, που μια εβδομάδα νωρίτερα είχε πάρει την πρόκριση επί της Βόλφσμπεργκερ. Ο Παβλένκα ήταν κάτω από τα δοκάρια, έχοντας μπροστά στην τετράδα της άμυνας τους Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα.

Όπως και στο Κλάγκενφουρτ ο Μεϊτέ είχε παρτενέρ τον Οζντόεφ στον άξονα, ενώ Ζίβκοβιτς, Ιβανούσετς και Κωνσταντέλιας αποτέλεσαν τη μεσοεπιθετική τριάδα πίσω από τον Τσάλοφ.

H Ριέκα ξεκίνησε με διάταξη 4-3-3, τον γνωστό μας Τιάγκο Ντάντας σε ρόλο κινητήριου μοχλού στη μεσαία γραμμή, ο δε Γιάνκοβιτς για τον οποίο πολύ λόγος έγινε λόγω του ενδιαφέροντος της Φενέρμπαχτσε, ήταν κανονικά στο αρχικό σχήμα της κροατικής ομάδας, με τον Φρουκ να είναι στην κορυφή της επίθεσης.

Η Ριέκα «χτύπησε» από στημένη μπάλα

Η Ριέκα ήταν αυτή που απείλησε πρώτη, αλλά «έπεσε» και αυτή πάνω στα… πλοκάμια του Παβλένκα. Το «χταπόδι» του ΠΑΟΚ ήταν στη σωστή θέση (7’) και απομάκρυνε το σουτ του Φρουκ

Η πρώτη υποψία φάσης για τους «ασπρόμαυρους» ήταν η τελική του Ιβανούσετς (16’) που δεν βρήκε στόχο, με τους παίκτες της κροατικής ομάδας να έχουν καλές αποστάσεις μέσα στο γήπεδο και να δυσκολεύουν αφάνταστα με πίεση ψηλά την ανάπτυξη των φιλοξενούμενων.

Ο Κροάτης μεσοεπιθετικός, στην πιο καθαρή ευκαιρία του «Δικεφάλου,» είδε την μπάλα να χτυπάει στο οριζόντιο δοκάρι (20’) και ένα λεπτό αργότερα ο Οζντόεφ με πλασέ απείλησε την εστία της Ριέκα. Ο Παβλένκα σταμάτησε το δυνατό σουτ του Φρουκ (38’), αλλά δύο λεπτά αργότερα δεν μπόρεσε να κάνει κάτι στην κοντινή κεφαλιά του Μέναλο, ο οποίος άνοιξε το σκορ (1-0), μετά την συστημένη «πάρε-βάλε» εκτέλεση φάουλ του Γιάνκοβιτς.

Η αντίδραση δεν ήρθε ποτέ από τον ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ για πρώτη φορά το φετινό καλοκαίρι των προκριματικών βρέθηκε να κυνηγάει το σκορ και ένα ζητούμενο στο ματς ήταν ο τρόπος αντίδρασης των παικτών του Λουτσέσκου στο δεύτερο μισό της αναμέτρησης. Η Ριέκα έκλεισε το πρώτο μέρος με 8 τελικές προσπάθειες, εκ των οποίων οι 6 βρήκαν εστία, δείχνοντας να στέκεται πολύ καλά στο χορτάρι. Ο «Δικέφαλος» είχε τον ίδιο ακριβώς αριθμό τελικών προσπαθειών, αλλά μόλις οι δύο βρήκαν εστία. Μεγάλη διαφορά.

Η προσπάθεια και το σουτ εκτός περιοχής του Κωνσταντέλια (56’) ήταν η πρώτη υποψία φάσης και η μοναδική στιγμή που οι «ασπρόμαυροι» φάνηκαν στο τελευταίο κομμάτι του γηπέδου, με τον Λουτσέσκου να φέρνει από τον πάγκο Σάστρε, Καμαρά και Χατσίδη.

Από τις αλλαγές και μετά ο σχηματισμός του ΠΑΟΚ διαφοροποιήθηκε με τον Ζίβκοβιτς να πηγαίνει στο αριστερό άκρο της επίθεσης, τον Κωνσταντέλια να γίνεται επιτελικός μέσος και τον Χατσίδη να κινείται στο δεξιό άκρο της επίθεσης. Η ελληνική ομάδα ανέκτησε την κατοχή της μπάλας, ωστόσο στο κομμάτι της υπεροχής της δεν βρήκε τη μεγάλη στιγμή μπροστά στην εστία του Ζλόμισλιτς.

MVP: Ο Νίκο Γιάνκοβιτς δικαιολόγησε το θόρυβο που γίνεται γύρω από το όνομά του.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Πολύ καλό παιχνίδι και πάλι από Παβλένκα και Μιχαηλίδη

Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Για ένα ακόμη ματς ο Τσάλοφ δεν πρόσφερε σχεδόν τίποτα.

Η ΓΚΑΦΑ: Ο ΠΑΟΚ έδειξε να έχει σοβαρά προβλήματα στις στατικές μπάλες. Εκτός από το γκολ του Μέναλο υπήρχαν άλλα δύο-τρία χτυπήματα του Γιάνκοβιτς που προκάλεσαν πανικό στην άμυνα των «ασπρόμαυρων».

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Ο Σλοβάκος Κρούζλιακ ένα-δύο σφυρίγματα δεν τα έδωσε στον ΠΑΟΚ, αλλά δεν έκανε το μεγάλο λάθος.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο ΠΑΟΚ είναι υποχρεωμένος να ανατρέψει το εις βάρος του 1-0 σε μια εβδομάδα στην Τούμπα, όπου σαφώς το παιχνίδι θα είναι πολύ διαφορετικό. Η Ριέκα με καλή εμφάνιση στο πρώτο μισό πήρε το προβάδισμα, αλλά τίποτα δεν έχει τελειώσει.

Ριέκα (Ράντομιρ Τζάλοβιτς): Ζλόμισλιτς, Λασίτσκας, Ράντελιτς, Μαϊστόροβιτς, Ντέβεντακ, Ντάντας (75’ Ιλίνκοβιτς), Πέτροβιτς, Γιάνκοβιτς, Φρουκ (85’ Μποκόγιεβιτς), Μέναλο (62’ Τσοπ), Εντοκίτ (75’ Μπούτιτς).

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι (60’ Σάστρε), Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ (60’ Καμαρά), Ζίβκοβιτς, Ιβανούσετς (60’ Χατσίδης), Κωνσταντέλιας, Τσάλοφ (75΄ Μύθου)