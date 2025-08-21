Ο Κυριακόπουλος με τρομερό σουτ μέσα από την περιοχή ισοφάρισε 1-1 για τον Παναθηναϊκό κόντρα στη Σάμσουνσπορ.

Η τύχη του είχε γυρίσει την πλάτη μετά τα δοκάρια των Τουμπά και Σφιντέρσκι, ωστόσο ο Κυριακόπουλος έσπασε την κατάρα και με βολίδα στο 66ο λεπτό πέτυχε το 1-1 κόντρα στην Σάμσπουνσπορ. Ο Τετέ έκανε το κόντρα, οι Τούρκοι έδιωξαν και ο Ελληνας μπαμ με τρομερό σουτ μέσα από την περιοχή έφερε την αναμέτρηση στα ίσα για τον Παναθηναϊκό.