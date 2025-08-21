Οι επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου γαι τον αγώνα με τον εκτός έδρας αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Ριέκα (21/8, 21:45),

Ο ΠΑΟΚ μετά την πρόκριση - θρίλερ επί της Βόλφσμπεργκερ έχει μπροστά του την αποστολή να αποκλείσει τη Ριέκα για να εξασφαλίσει τη θέση του στη League Phase του Europa League. Μια ώρα πριν τη σέντρα του πρώτου ματς των δυο ομάδων για τα Play Offs έγιναν γνωστές οι επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ο Παβλένκα θα είναι κάτω από τα δοκάρια, έχοντας μπροστά του τους Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα. Ο Μεϊτέ θα έχει παρτενέρ και τον Οζντόεφ στον άξονα, ενώ Ζίβκοβιτς, Ιβανούσετς και Κωνσταντέλιας θα αποτελέσουν τη μεσοεπιθετική τριάδα πίσω από τον φορ Τσάλοφ.

Η σύνθεση του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Ιβανούσετς, Κωνσταντέλιας, Τσάλοφ

Στη διάθεση του Ρουμάνου τεχνικού βρίσκονται οι: Γκουγκεσασβίλι, Τσιφτσής, Καμαρά, Λόβρεν, Γιακουμάκης, Σάστρε, Τέιλορ, Τσοπούρογλου, Χατσίδης Μύθου, Ντεσπόντοφ, Μπαταούλας