Σάμσουνσπορ - Παναθηναϊκός: Η ημέρα και η ώρα της ρεβάνς
Ο Παναθηναϊκός πήρε προβάδισμα πρόκρισης στη League Phase του Europa Conference League. Οι Πράσινοι νίκησαν τη Σάμσουνσπορ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας με 2-1 και καλούνται να «τελειώσουν» την πρόκριση στην Τουρκία.
Η ομάδα του Ρουί Βιτόρια θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας το κλαμπ της Σαμψούντας στη ρεβάνς των δυο ομάδων για τα Play Offs του Europa League στις 28 Αυγούστου, στις 20:30.
Θυμίζουμε πως στο απευκταίο σενάριο του αποκλεισμού ο Παναθηναϊκός έχει εξασφαλίσει την παρουσία του στη League Phase του Conference League.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.