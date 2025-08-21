Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τη Σάμσουνσπορ στην Τουρκία στη ρεβάνς των δυο ομάδων για τα Play Offs του Europa League στις 28 Αυγούστου, στις 20:00.

Ο Παναθηναϊκός πήρε προβάδισμα πρόκρισης στη League Phase του Europa Conference League. Οι Πράσινοι νίκησαν τη Σάμσουνσπορ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας με 2-1 και καλούνται να «τελειώσουν» την πρόκριση στην Τουρκία.

Η ομάδα του Ρουί Βιτόρια θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας το κλαμπ της Σαμψούντας στη ρεβάνς των δυο ομάδων για τα Play Offs του Europa League στις 28 Αυγούστου, στις 20:30.

Θυμίζουμε πως στο απευκταίο σενάριο του αποκλεισμού ο Παναθηναϊκός έχει εξασφαλίσει την παρουσία του στη League Phase του Conference League.