Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Ευρωπαϊκές «μάχες» για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ στο πρόγραμμα
Πλούσια η ποδοσφαιρική δράση σήμερα, με τρεις ελληνικές ομάδες να συνεχίζουν τα ταξίδια τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
Ο Παναθηναϊκός δίνει την πρώτη του μάχη στα Play Off του Europa League απέναντι στη Σαμσουνσπόρ, με στόχο να πάρει το εισιτήριο για τους ομίλους της διοργάνωσης. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ, στις 21:00, και θα μεταδοθεί απευθείας από το Cosmote Sport 1 HD. Να θυμίσουμε ότι οι Πράσινοι έχουν ρίξει όλο το βάρος στην ευρωπαϊκή αυτή πρόκληση, γι’ αυτό κι αναβλήθηκε η πρεμιέρα τους στη Super League απέναντι στον ΟΦΗ, μετά από σχετικό αίτημα του συλλόγου.
Την ίδια ώρα, στις 21:00, η ΑΕΚ αγωνίζεται στο Βέλγιο απέναντι στην Άντερλεχτ για τα Play Off του Conference League. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί ζωντανά από το Cosmote Sport 2. Η Ένωση ταξίδεψε με στόχο να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα ενόψει της ρεβάνς στην Αθήνα. Στη λίστα του Μάρκο Νίκολιτς μπήκε ο Νίκλας Ελίασον, αντικαθιστώντας τον τραυματία Περέιρα.
Ο ΠΑΟΚ, από την πλευρά του, συνεχίζει την ευρωπαϊκή του πορεία μετά τη συγκλονιστική πρόκριση απέναντι στη Βόλφσμπεργκερ. Στα Play Off του Europa League βρίσκει μπροστά του τη Ριέκα. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί το βράδυ της Πέμπτης στις 21:45 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το OPEN TV.
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Άντερλεχτ - ΑΕΚ (21:00, Cosmote Sport2)
- Παναθηναϊκός - Σάμσουνσπορ (21:00, Cosmote Sport1)
- Ριέκα - ΠΑΟΚ (21:45, OPEN)
