Παναθηναϊκός: Πολύ λίγες οι πιθανότητες του Τζούριτσιτς για να μπει αποστολή με τη Σαμσουνσπόρ
Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε την Τρίτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει του αγώνα της Πέμπτης κόντρα στη Σαμσουνσπόρ (21/8, 21:00, Ολυμπιακό Στάδιο).
Το πρόγραμμα στον Παναθηναϊκό σε επίπεδο προπόνησης περιλάμβανε προθέρμανση, rondo, σέντρες και τελειώματα, τακτική, ανάπτυξη παιχνιδιού και εξάσκηση στις στατικές φάσεις. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Τζούριτσιτς και ενώ θεραπεία έκανε ο Γεντβάι. Για τον Τζούριτσιτς πλέον υπάρχουν πολύ λίγες πιθανότητες να είναι αποστολή για το Παναθηναϊκός - Σαμσουνσπόρ.
@Photo credits: eurokinissi, ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI
