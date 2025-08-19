Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε την Τρίτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει του αγώνα της Πέμπτης κόντρα στη Σαμσουνσπόρ (21/8, 21:00, Ολυμπιακό Στάδιο).

Το πρόγραμμα στον Παναθηναϊκό σε επίπεδο προπόνησης περιλάμβανε προθέρμανση, rondo, σέντρες και τελειώματα, τακτική, ανάπτυξη παιχνιδιού και εξάσκηση στις στατικές φάσεις. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Τζούριτσιτς και ενώ θεραπεία έκανε ο Γεντβάι. Για τον Τζούριτσιτς πλέον υπάρχουν πολύ λίγες πιθανότητες να είναι αποστολή για το Παναθηναϊκός - Σαμσουνσπόρ.