Παναθηναϊκός: Νίκη με το... στανιό για την Σάμσουνσπορ πριν το Τριφύλλι
Η Σάμσουνσπορ δυσκολεύτηκε στην έδρα της Κοτσαέλισπορ και χρειάστηκε ένα... αυτογκόλ για να κάμψει την αντίσταση της αντιπάλου της και να φύγει με τη νίκη (0-1) για την 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος Τουρκίας.
Η προσεχής αντίπαλος του Παναθηναϊκού στα play-offs του Europa League (21/8, 21:00), έπαιζε από το 44' με αριθμητικό πλεονέκτημα, ωστόσο η... λύτρωση ήρθε μόλις στο 82' χάρη στο αυτογκόλ του τερματοφύλακα της Κοτσαέλισπορ.
Η ενδεκάδα της Σάμσουνσπορ
Κόκουτς, Γιαβρού, Σάτκα, Φαν Ντρόνγκελεν, Τόμασον, Γιούκσελ (46' Μακουμπού), Εντσάμ, Ντιμάτα (69' Μούγια), Χόλσε (69' Αϊντογκντού), Κίλινιτς (77' Γκονούλ)
