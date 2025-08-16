Μπορεί η Σάμσουνσπορ να έπαιζε με παίκτη παραπάνω από το α' μέρος απέναντι στην Κοτσαέλισπορ, πήρε μία δύσκολη νίκη με αυτογκόλ στο φινάλε (0-1), λίγες ημέρες πριν το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.

Η Σάμσουνσπορ δυσκολεύτηκε στην έδρα της Κοτσαέλισπορ και χρειάστηκε ένα... αυτογκόλ για να κάμψει την αντίσταση της αντιπάλου της και να φύγει με τη νίκη (0-1) για την 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος Τουρκίας.

Η προσεχής αντίπαλος του Παναθηναϊκού στα play-offs του Europa League (21/8, 21:00), έπαιζε από το 44' με αριθμητικό πλεονέκτημα, ωστόσο η... λύτρωση ήρθε μόλις στο 82' χάρη στο αυτογκόλ του τερματοφύλακα της Κοτσαέλισπορ.

Η ενδεκάδα της Σάμσουνσπορ

Κόκουτς, Γιαβρού, Σάτκα, Φαν Ντρόνγκελεν, Τόμασον, Γιούκσελ (46' Μακουμπού), Εντσάμ, Ντιμάτα (69' Μούγια), Χόλσε (69' Αϊντογκντού), Κίλινιτς (77' Γκονούλ)