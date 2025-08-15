Ο Παναθηναϊκός μετράει αντίστροφα για τα παιχνίδια κόντρα στη Σαμσουνσπόρ και η UEFA έκανε γνωστές τις ημερομηνίες και τους διαιτητές των δύο αναμετρήσεων.

Η UEFA γνωστοποίησε το πρόγραμμα των δύο αναμετρήσεων του Παναθηναϊκού απέναντι στη Σαμσουνσπόρ, στα playoffs του Europa League, εκεί όπου το «τριφύλλι» θα διεκδικήσει την είσοδό του στη League Phase του Europa League.

Η πρώτη αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ την Πέμπτη 21 Αυγούστου και θα ξεκινήσει στις 21:00, με τους «πράσινους» να θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα μπροστά στον κόσμο τους. Η ρεβάνς στην Τουρκία έχει οριστεί για την Πέμπτη 28 Αυγούστου στη Σαμψούντα, με τη σέντρα να προγραμματίζεται για τις 20:00, ώρα Ελλάδας.

Γνωστοί έγιναν επίσης και οι διαιτητές που θα διευθύνουν τα δύο σημαντικά ευρωπαϊκά παιχνίδια του Παναθηναϊκού απέναντι στη Σαμσουνσπόρ.

Η UEFA ανακοίνωσε τους ρέφερι των δύο αναμετρήσεων, με τον Ισπανό Χουάν Μαρτίνεθ Μουνουέρα να διευθύνει το ματς στο ΟΑΚΑ. Ενώ τη ρεβάνς στην Τουρκία, ορίστηκε ο Βόσνιος Ιρφάν Πέιτο.

