Οι πιθανότητες Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ να μπουν στη League Phase Europa και Conference
Άκρως επιτυχημένη ήταν η χθεσινή (14/8) βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο, αφού και οι τρεις εκπρόσωποί μας στα προκριματικά των Europa και Conference League πήραν το εισιτήριο για τα Playoff.
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε στη διαδικασία των πέναλτι 4-3 της Σαχτάρ στην Κρακοβία με ήρωα Ντραγκόφσκι, μετά το συνολικό 0-0 και θα βρει απέναντί του τη Σαμσουνσπόρ για μια θέση στη League Phase του Europa.
Το ίδιο εισιτήριο θα ψάξει και ο ΠΑΟΚ, που με το γκολ του Μαντί Καμαρά στο 115' «λύγισε» με 1-0 τη Βόλφσμπεργκερ στην Αυστρία και πλέον τίθεται αντιμέτωπος με τη Ριέκα.
Τέλος, η ΑΕΚ χρειάστηκε και αυτή την παράταση για να επικρατήσει 3-1 του Άρη Λεμεσού, με τον Γιόβιτς να σκοράρει στο ντεμπούτο του και να στέλνει την ομάδα του Νίκολιτς απέναντι στην Άντερλεχτ για την πρόκριση στο Conference League.
Πλέον, οι ελληνικοί σύλλογοι ετοιμάζονται για τις τελικές «μάχες», έχοντας ο καθένας τις πιθανότητές του. Σύμφωνα με το Football Meets Data, φαβορί είναι το «τριφύλλι» και οι Θεσσαλονικείς, ενώ η Ένωση έχει λιγότερο ποσοστό επιτυχίας.
Συγκεκριμένα, στην ομάδα του Ρουί Βιτόρια δίνεται ένα ποσοστό της τάξεως του 60% για να περάσει την τουρκική αντίπαλό της, ενώ εκείνη του Ραζβάν Λουτσέσκου έχει με το μέρος της το 67% των πιθανοτήτων απέναντι στη Ριέκα.
[📊 Probabilities in 🟠 UEL PO]— Football Meets Data (@fmeetsdata) August 15, 2025
📈 Biggest favorites to reach 🟠 LS:
▪️ 98% 🇵🇹 Braga
▪️ 88% 🇳🇱 Utrecht
▪️ 86% 🇩🇰 Midtjylland
⚖️ Most balanced tie:
▪️ 🇮🇱 Maccabi TA v Dynamo Kyiv 🇺🇦
🚨 Full projections for ALL TEAMS in 🔵 UCL 🟠 UEL 🟢 UECL available for our members (in bio) pic.twitter.com/6E56p8a8i5
Τώρα, όσον αφορά το ζευγάρι της ΑΕΚ, η Άντερλεχτ παρουσιάζεται ως φαβορί, με το ποσοστό της Ένωσης να εκτιμάται στο 40%.
[📊 Probabilities in 🟢 UECL PO]— Football Meets Data (@fmeetsdata) August 15, 2025
📈 Biggest favorites to reach 🟢 LS:
▪️ 96% 🇮🇸 Breidablik
▪️ 94% 🇪🇸 Rayo Vallecano
▪️ 93% 🏴 Crystal Palace
▪️ 91% 🇮🇹 Fiorentina
⚖️ Most balanced tie:
▪️ 🇨🇾 Omonoia v WAC 🇦🇹
🚨 Full projections for ALL TEAMS in 🔵 UCL 🟠 UEL 🟢 UECL available… pic.twitter.com/E0cGv8GTBb
