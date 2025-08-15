Η UEFA όρισε τις διαιτητικές ομάδες για τα παιχνίδια του «Δικέφαλου του Βορρά» απέναντι στη Ριέκα, με φόντο τη League Phase του Europa.

Μια πρόκριση μακριά από τη League Phase του Europa League βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Οι Θεσσαλονικείς επικράτησαν το βράδυ της Πέμπτης (14/8) με 1-0 της Βόλφσμπεργκερ στην Αυστρία χάρη σε γκολ του Μαντί Καμαρά και πήραν το εισιτήριο για τα Playoff.

Εκεί, θα αντιμετωπίσουν τη Ριέκα, με τον νικητή να μπαίνει στον ενιαίο όμιλο της δεύτερης τη τάξει διοργάνωσης της UEFA, η οποία έκανε γνωστούς τους διαιτητές των δυο αναμετρήσεων.

Ο Σλοβάκος Ίβαν Κρούσλιακ θα διευθύνει το πρώτο παιχνίδι στην Κροατία (21/8, 21:45), ενώ ο Ισπανός Χοσέ Μαρία Σάντσες τη ρεβάνς της Τούμπας (28/8, 20:30).