ΠΑΟΚ: Οι ώρες και οι διαιτητές των δυο αγώνων με τη Ριέκα
Μια πρόκριση μακριά από τη League Phase του Europa League βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Οι Θεσσαλονικείς επικράτησαν το βράδυ της Πέμπτης (14/8) με 1-0 της Βόλφσμπεργκερ στην Αυστρία χάρη σε γκολ του Μαντί Καμαρά και πήραν το εισιτήριο για τα Playoff.
Εκεί, θα αντιμετωπίσουν τη Ριέκα, με τον νικητή να μπαίνει στον ενιαίο όμιλο της δεύτερης τη τάξει διοργάνωσης της UEFA, η οποία έκανε γνωστούς τους διαιτητές των δυο αναμετρήσεων.
Ο Σλοβάκος Ίβαν Κρούσλιακ θα διευθύνει το πρώτο παιχνίδι στην Κροατία (21/8, 21:45), ενώ ο Ισπανός Χοσέ Μαρία Σάντσες τη ρεβάνς της Τούμπας (28/8, 20:30).
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.