Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό το Ντόρτμουντ, προκειμένου να ενσωματωθεί στη νέα του ομάδα, δύο ημέρες πριν από το Super Cup με την Μπάγερν.

Η νέα ζωή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Μπορούσια Ντόρτμουντ αρχίζει ουσιαστικά από σήμερα. Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός αναχώρησε το μεσημέρι της Πέμπτης (20/8) από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» με τελικό προορισμό το Ντόρτμουντ, συνοδευόμενος από τον προσωπικό του γυμναστή, Βασίλη Τολούδη.

Ο Κωνσταντέλιας είχε εξασφαλίσει άδεια από τη νέα του ομάδα προκειμένου να παραμείνει για λίγες ημέρες στη Θεσσαλονίκη για οικογενειακούς λόγους, μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του από τον ΠΑΟΚ.

Το πρωί της Τρίτης (18/8) είχε βρεθεί για τελευταία φορά στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας, όπου αποχαιρέτησε τους πρώην συμπαίκτες του και τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, ενώ έκανε και ατομικό πρόγραμμα φορώντας για τελευταία φορά την ασπρόμαυρη προπονητική φανέλα.

Το μεσημέρι της Πέμπτης (20/8) ήρθε η ώρα της αναχώρησης και πλέον ο «Ντέλιας» πηγαίνει στη Γερμανία για να ενσωματωθεί στην Μπορούσια και να τεθεί για πρώτη φορά στη διάθεση του Νίκο Κόβατς.

Μάλιστα, το πρώτο μεγάλο ραντεβού βρίσκεται πολύ κοντά. Το Σάββατο (22/8, 21:30) η Ντόρτμουντ υποδέχεται την Μπάγερν Μονάχου στο Signal Iduna Park για το Franz Beckenbauer Super Cup.

Ο Κωνσταντέλιας θα έχει ελάχιστες προπονήσεις με τους νέους συμπαίκτες του μέχρι το παιχνίδι, ο κόουτς Νίκο Κόβατς είπε ότι ο παίκτης θα είναι έτοιμος, ωστόσο μένει να φανεί αν θα τον συμπεριλάβει στις επιλογές του για τον πρώτο τίτλο της νέας σεζόν.

Από σήμερα, πάντως, ο 23χρονος διεθνής αφήνει οριστικά πίσω του τη Θεσσαλονίκη και αρχίζει την καθημερινότητά του ως ποδοσφαιριστής της Μπορούσια Ντόρτμουντ.