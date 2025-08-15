Ντραγκόφσκι: «Είναι ομαδική δουλειά, σημαντικό που πήραμε την πρόκριση» (vid)

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής της πρόκρισης του Παναθηναϊκού, Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι έκανε λόγο για ομαδική δουλειά και στάθηκε στο πόσο σημαντική είναι αυτή η πρόκριση για τους «πράσινους».

Πιάνοντας δύο πέναλτι ο Μπαρτολομιέιο Ντραγκόφσκι ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της πρόκρισης του Παναθηναϊκού στα Play Offs του Europa League, όπου και θα αντιμετωπίσει την Σάμσουνσπορ. Ο Πολωνός τερματοφύλακας μιλώντας μετά το τέλος της αναμέτρησης στην τηλεόραση της Cosmote TV ανέφερε τα εξής:

Για το αν αισθάνεται ήρωας: «Όχι, είναι ομαδική δουλειά. Όλοι μαζί αμυνόμαστε, δεν είναι μόνο δουλειά του τερματοφύλακα να μην δέχεται γκολ. Κάναμε το παιχνίδι μας και δεν καταφέραμε να σκοράρουμε, αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι τελικά πήραμε την πρόκριση».

Για την αγκαλιά του με τον προπονητή τερματοφυλάκων: «Πήγα και στους δύο προπονητές τερματοφυλάκων. Εγώ έπρεπε να αποκρούσω, αλλά ήταν εκείνοι που είπαν τι να κάνω και πώς να σταθώ. Τους ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ».

Για το αν αναγεννήθηκε απόψε ο Ντραγκόφσκι είπε: «Δουλεύω καθημερινά και υπάρχουν στιγμές που είμαι καλός, αλλά κι άλλες και που τα πράγματα δεν πάνε τόσο καλά. Κόλλησα κάπως, αλλά δεν σταματάω να δουλεύω και να προπονούμαι, αυτός είναι ο σωστός δρόμος και το δείχνω στο γήπεδο».