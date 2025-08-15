Οι μάγκες με το τριφύλλι βροντοφώναξαν «Ελλάς – Ευρώπη - Παναθηναϊκός»!

Ο Γιάννης Σαπουντζάκης γράφει στο Gazzetta από την Κρακοβία για την τεράστια πρόκριση του Παναθηναϊκού επί της Σαχτάρ Ντόνετσκ.

Για αρχή να ξεκαθαριστεί κάτι, δεν ήταν απλή υπόθεση να γραφούν αυτές εδώ οι γραμμές, λίγα μόνο λεπτά μετά την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ντάνιελ Μαντσίνι. Το «Ναι» πρέπει να ακούστηκε ως την… Βαρσοβία. Φαντάζομαι πως ακόμα και οι «ουδέτεροι» Πολωνοί, έμειναν για λίγο να κοιτούν αντιδράσεις, να βγάζουν βίντεο για να έχουν να θυμούνται πως ήταν και εκείνοι μέρος αυτής της ιστορίας. Οι παλμοί δεν έχουν ακόμα… επιστρέψει στα φυσιολογικά όρια. Ας ελπίσουμε να γίνει μέσα στη νύχτα. Και τώρα που έγινε μία σύντομη περιγραφή της παρούσας κατάστασης, πάμε στα σπουδαία.

Ο Panathinaikos είναι εδώ! Ο Panathinaikos είναι στα play off του Europa League! Με ήρωα τον τερματοφύλακά της, η ομάδα του Ρουί Βιτόρια φώναξε το σύνθημα που μεγάλωσε γενιές και γενιές οπαδών στη χώρα μας. «Ελλάς – Ευρώπη - Παναθηναϊκός»! Μία πρόκριση με χαρακτήρα ιστορικό, σε μία νύχτα μαγική για το τριφύλλι. Τρίτη σερί φορά που οι πράσινοι καλούνται τον Δεκαπενταύγουστο να παίξουν μία πρόκριση στην ψυχοφθόρο διαδικασία των πέναλτι. Το 2023 ήταν στη Μασσαλία και η ελληνική ομάδα είχε πάρει την πρόκριση.

Το 2024 στο Άμστερνταμ η τύχη της είχε γυρίσει την πλάτη. Δεν γινόταν να συμβεί ξανά. Θα γύριζε. Και γύρισε. Άλλωστε, ο Θεός του ποδοσφαίρου χρωστούσε κάτι στον Παναθηναϊκό και από τη σειρά με τους Ρέιντζερς. Εκεί που οι πράσινοι άξιζαν να έχουν «καθαρίσει» με το πρώτο «πρέπει» της σεζόν. Όμως, όλα αυτά τώρα δεν έχουν σημασία. Τώρα αυτό που μετρά, είναι ότι το τριφύλλι τα κατάφερε απέναντι στην Σαχτάρ Ντόνετσκ.

Σε τέτοιες βραδιές, ασφαλώς και χρειάζεται ένας ήρωας, ένας άνθρωπος να ντυθεί «σούπερμαν». Και αυτή τη στολή, έσπευσε να την πάρει από την ντουλάπα, ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού. Ο Ντραγκόφσκι, ήθελε την πιο μεγάλη του νύχτα όσο φοράει το τριφύλλι στο στήθος, να την ζήσει μέσα στην ίδια του την πατρίδα. Σε γνώριμα για εκείνον μέρη. Πατώντας, γνωστά χώματα. Με τρεις αποκρούσεις στη ρωσική ρουλέτα, εξελίχθηκε στον απόλυτο πρωταγωνιστή αυτής της σειράς.

Φυσικά και δεν ήταν μόνο αυτός. Ο Παναθηναϊκός κράτησε και για δεύτερο ματς, στο «μηδέν» μία ομάδα επιπέδου Champions League. Άψογα διαβασμένο το σύνολο του Ρουί Βιτόρια επέτρεψε σε ελάχιστες περιπτώσεις σε μία πολύ ποιοτική ομάδα να απειλήσει. Δεν είναι καθόλου μικρό πράγμα αυτό. Οι Ουκρανοί λίγες εβδομάδες νωρίτερα, είχαν φιλοδωρήσει με έξι γκολ την τουρκική Μπεσίκτας.

Πριν τους δύο αγώνες με τον Παναθηναϊκό, το σύνολο του Τουράν σκόρπισε τρόμο. Ακόμα και όταν η Σαχτάρ έμεινε με δέκα παίκτες, δεν υπέκυψε. Έδειξε τις σπουδαίες αρετές της. Οι πράσινοι μάγκες, όμως, δεν μάσησαν. Και στο τέλος ήταν αυτή που σήκωσαν ψηλά τις γροθιές τους. Έπαιξαν και στα δύο παιχνίδια την Σαχτάρ Ντόνετσκ στα ίσια. Είχαν και εκείνοι με τη σειρά τους τις δικές τους ευκαιρίες για βρουν το γκολ της πρόκρισης. Από ένα χρονικό σημείο και έπειτα, ήταν σαφές πως όλα θα κρίνονταν στη λεπτομέρεια.

Σε αυτήν εδώ τη γωνιά, πριν από έναν χρόνο, ο τίτλος την επόμενη του επαναληπτικού στο με αντίπαλο τον Άγιαξ, ήταν «όταν θα μας ρωτούν για τη νύχτα στο Άμστερνταμ». Ήταν πολύ έντονη και εκείνη η νύχτα, γεμάτη ένταση, γεμάτη συναισθήματα. Τώρα πια, όμως, είναι βέβαιο πως πρώτα θα μας ρωτούν για τη νύχτα στην Κρακοβία. Γιατί αυτή η νύχτα είναι γλυκιά, είναι μαγική. Στο φινάλε της, μας βρίσκει με ένα πλατύ χαμόγελο. Γιατί το να ζεις βραδιές όπως αυτή, στο πλαίσιο αυτής της δουλειάς που κάνουμε, περιγράφεται με μία και μόνο λέξη. Ευλογία.

Με την ηρεμία της εξασφάλισης της συνέχισης του ευρωπαϊκού ταξιδιού του Παναθηναϊκού και μετά τα τέλη του Αυγούστου, οι ποδοσφαιριστές του Ρουί Βιτόρια θα υποδεχθούν την προσεχή εβδομάδα την Σαμσούνσπορ και θα ταξιδέψουν στον επαναληπτικό στον Πόντο, με σκοπό να κλειδώσουν το επόμενο βήμα. Αυτό της συμμετοχής στη δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση. Έχοντας αποκλείσει ένα από τα βαρύτερα ονόματα που συμμετείχαν στην προκριματική διαδικασία, το αξίζουν.