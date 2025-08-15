Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια του Παναθηναϊκού με την Σαμσουνσπόρ

Ο Παναθηναϊκός ενημέρωσε τον κόσμο του πως κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τον πρώτο εντός έδρας αγώνα με την Σαμσουνσπόρ για τα Play Offs του Europa League.

Λίγο μετά την επική πρόκριση μέσα στην Κρακοβία απέναντι στην Σαχτάρ Ντόνετσκ στα πέναλτι με τον γνωστό του ήρωα «Ντράγκο», ο Παναθηναϊκός ενημέρωσε τους φίλους πως τέθηκαν ήδη σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για τον εντός έδρας αγώνα με την Σαμσουνσπόρ για τα Play Offs του Europa League.

Το παιχνίδι θα γίνει στις 21 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ και οι τιμές ξεκινούν από τα 10 εύρώ.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός πληροφορεί τους φιλάθλους της ότι τα εισιτήρια του αγώνα των Play Off του UEFA Europa League με αντίπαλο τη Samsunspor στο Ολυμπιακό Στάδιο «Σπύρος Λούης» (21/08) κυκλοφορούν ηλεκτρονικά από σήμερα.

Αναλυτικά οι τιμές των εισιτηρίων του αγώνα με τη Samsunspor έχουν ως εξής:

ΘΥΡΕΣ TIMH 17 10 € 3/15 15 € 5/13 20 € 7/11 35 € 9 55€ 29 105€ P1/P2 305 €

*Στην τιμή που αναγράφεται στον πίνακα συμπεριλαμβάνεται και το πόσο των 5 ευρώ που αφορά την ενίσχυση του Ερασιτέχνη.

Η διάθεση τους θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ INTERNET. ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΑΣ.

Για την αγορά κάθε εισιτηρίου είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του ονόματος και του αριθμού ΑΜΚΑ κάθε φιλάθλου.

Μετά από σχετική κυβερνητική απόφαση δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στο γήπεδο χωρίς τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet στη συσκευή του κινητού τους τηλεφώνου. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο όσοι δεν την έχουν εγκαταστήσει ακόμα, να το πράξουν άμεσα. Η εφαρμογή Gov.gr Wallet είναι διαθέσιμη για λήψη από το Google Play και το App Store, με την προϋπόθεση ότι ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ

NON GREEK RESIDENS GOV.GR WALLET AUTHENTICATION