Παναθηναϊκός: Οι μέρες και οι έδρες των αγώνων με τη Σάμσουνσπορ
Ο Παναθηναϊκός τα κατάφερε! Το Τριφύλλι νίκησε τη Σαχτάρ στη ρεβάνς της Κρακοβίας, στη διαδικασία των πέναλτι, με ήρωα τoν Ντραγκόφσκι και προκρίθηκε στα Play Offs του Europa League, όπου θα αντιμετωπίσει τη Σάμσουνσπορ, ενώ παράλληλα έκλεισε θέση στη League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης, καθώς εφόσον αποκλειστεί θα συνεχίσει στο Conference League.
H oμάδα του Ρουί Βιτόρια θα αντιμετωπίσει τους Τούρκους στο ΟΑΚΑ στις 21 Αυγούστου και θα δώσει την εκτός έδρας ρεβάνς στις 28 του μήνα.
