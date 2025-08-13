ΠΑΟΚ: Η αποστολή για τη ρεβάνς με τη Βόλφσμπεργκερ
Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον επαναληπτικό αγώνα στη Βόλφσμπεργκερ στην Αυστρία, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League (14/8, 20:00). Η τελευταία προπόνηση ήταν αφιερωμένη στις τελευταίες τακτικές λεπτομέρειες, ενώ ειδικό πρόγραμμα έγινε και για τις στατικές φάσεις.
Ο εκτός λίστας λόγω του τραυματισμού του, Κίριλ Ντεσπόντοφ, έκανε ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο, ενώ ο Τάισον υποβλήθηκε σε θεραπεία.
Η αποστολή του ΠΑΟΚ θα αναχωρήσει στις 19:00 με πτήση τσάρτερ από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» για το Κλάγκενφουρτ.
Η αποστολή του ΠΑΟΚ
Παβλένκα, Γκουγκεσασβίλι, Τσιφτσής, Σάστρε, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Μπάμπα, Τέιλορ, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Καμαρά, Τσοπούρογλου, Πέλκας, Κωνσταντέλιας, Ιβανούσετς, Α.Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Σορετίρε, Τσάλοφ, Μύθου.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.