Η αποστολή του ΠΑΟΚ που θα ταξιδέψει στην Αυστρία για τη ρεβάνς με τη Βόλφσμπεργκερ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League (14/8, 20:00).

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον επαναληπτικό αγώνα στη Βόλφσμπεργκερ στην Αυστρία, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League (14/8, 20:00). Η τελευταία προπόνηση ήταν αφιερωμένη στις τελευταίες τακτικές λεπτομέρειες, ενώ ειδικό πρόγραμμα έγινε και για τις στατικές φάσεις.

Ο εκτός λίστας λόγω του τραυματισμού του, Κίριλ Ντεσπόντοφ, έκανε ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο, ενώ ο Τάισον υποβλήθηκε σε θεραπεία.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ θα αναχωρήσει στις 19:00 με πτήση τσάρτερ από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» για το Κλάγκενφουρτ.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ

Παβλένκα, Γκουγκεσασβίλι, Τσιφτσής, Σάστρε, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Μπάμπα, Τέιλορ, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Καμαρά, Τσοπούρογλου, Πέλκας, Κωνσταντέλιας, Ιβανούσετς, Α.Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Σορετίρε, Τσάλοφ, Μύθου.