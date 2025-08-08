Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού για τα εισιτήρια της ρεβάνς με τη Σαχτάρ, στην Κρακοβία, για τη ρεβάνς του τρίτου προκριματικού γύρου του Europa League.

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη στο πρώτο παιχνίδι με τη Σαχτάρ, καθώς οι δυο ομάδες έμειναν στη «λευκή» ισοπαλία (0-0) στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας και συνεπώς όλα θα κριθούν στη ρεβάνς των δυο ομάδων για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.

Οι δυο ομάδες θα αναμετρηθούν στις 14 Αυγούστου στις 21:00 στην Κρακοβία και η ομάδα του Ρουί Βιτόρια θα έχει φιλάθλους στο πλευρό της. Το Τριφύλλι εξέδωσε ανακοίνωση για τη διαδικασία των εισιτηρίων της ρεβάνς.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της που ενδιαφέρονται να αγοράσουν εισιτήριο για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, τα εξής:

– Θα πρέπει να υποβάλουν σχετικό αίτημα αποκλειστικά μέσω email στο [email protected] από την Παρασκευή 8 Αυγούστου 2025 έως και την Τρίτη 12 Αυγούστου 2025 και ώρα 14.00.

– Το αίτημα θα πρέπει να περιλαμβάνει, για κάθε κάτοχο εισιτηρίου, τα παρακάτω στοιχεία, γραμμένα με κεφαλαία λατινικά γράμματα:

ΟΝΟΜΑ

ΕΠΙΘΕΤΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

EMAIL

– Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος εισιτηρίου διαρκείας, παρακαλούμε να αναγραφεί και ο κωδικός εισιτηρίου (Gov Code), καθώς οι κάτοχοι διαρκείας έχουν προτεραιότητα στην κατανομή των εισιτηρίων.

– Σε περίπτωση που το αίτημα γίνει αποδεκτό, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας προκειμένου να μας αποστείλετε τα στοιχεία μετακίνησης και διαμονής σας στην Πολωνία, σύμφωνα με τις οδηγίες της UEFA.

– Το κόστος αγοράς εισιτηρίου ανέρχεται στα 14 ευρώ».