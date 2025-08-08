Ο Παναθηναϊκός πιστοποίησε πως κάτι (πολύ) καλό χτίζεται

Ο Γιάννης Σαπουντζάκης γράφει για τον Παναθηναϊκό, που για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι έστειλε (ιδιαιτέρως) αισιόδοξα μηνύματα στον κόσμο του, ενόψει της σεζόν που… μόλις ξεκίνησε!

Η αναμέτρηση της Πέμπτης με αντίπαλο την Σαχτάρ Ντόνετσκ, στο Ολυμπιακό Στάδιο, ήταν η τρίτη επίσημη για το τριφύλλι στο ξεκίνημα της νέας σεζόν. Τρία ματς, τρεις πολύ καλές εμφανίσεις από την ομάδα του Ρουί Βιτόρια. Δύο απέναντι στους Σκωτσέζους της Ρέιντζερς και μία απέναντι στους Ουκρανούς. Το αποτέλεσμα στο ζευγάρι με την ομάδα της Γλασκόβης, δεν ήταν το επιθυμητό για το τριφύλλι. Σύμφωνοι. Όμως, ο Παναθηναϊκός ήταν η ομάδα που άξιζε να προκριθεί από αυτό το ζευγάρι, βάσει εικόνας στα 180 λεπτά των δύο αγώνων.

Στο πρώτο ματς απέναντι στην Σαχτάρ, ο Παναθηναϊκός κοίταξε στα μάτια έναν πολύ ποιοτικό αντίπαλο. Στάθηκε στα ίσα απέναντί του και διατήρησε ζωντανές τις πιθανότητες πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς την προσεχή Πέμπτη στην Κρακοβία. Ασφαλώς και η ρεβάνς κάθε άλλο παρά εύκολη υπόθεση θα είναι. Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να επαναλάβει το εξαιρετικό του παιχνίδι στο αμυντικό κομμάτι και φυσικά να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που θα του παρουσιαστούν για να σκοράρει. Για να αφήσεις εκτός συνέχειας μία ομάδα επιπέδου Champions League, πρέπει αφενός εσύ να κάνεις το καλύτερό σου ματς και αφετέρου η αντίπαλός σου να μην αποδώσει σύμφωνα με τις δυνατότητές της.

Γιατί ουδείς μπορεί να αμφισβητήσει πως το σύνολο του Αρντά Τουράν έχει τις δυνατότητες στο φετινό Europa League, να φτάσει ακόμα και ως το τέλος της διαδρομής. Το επεσήμανε αυτό στις δηλώσεις του στο Gazzetta, ο δεξιός μπακ της Σαχτάρ, Γιούκιμ Κονόπλια και θαρρώ πως δεν ήταν υπερβολικός.

Το τριφύλλι, λοιπόν, έστειλε και πάλι μήνυμα πως φέτος χτίζεται μία πολύ καλή ομάδα. Ένα γκρουπ που μπορεί να παίξει στα ίσα, ομάδες του επιπέδου της Σαχτάρ Ντόνετσκ. Είτε έρθει η πρόκριση το βράδυ της προσεχούς Πέμπτης, είτε όχι, αυτό το συμπέρασμα δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει.

Δεν πρέπει να λησμονούμε πως στην παρούσα φάση οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού κουβαλούν και το άγχος για την επίτευξη της μίας (μίνιμουμ) πρόκρισης που αποτελεί και βασικό ζητούμενο στο φετινό καλοκαίρι. Οι πράσινοι πρέπει να βρίσκονται στη League Phase μίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, ακόμα και αν η τύχη τους έχει γυρίσει την πλάτη σε όλες τις περιπτώσεις που μπήκαν στην κληρωτίδα για να «ψαρέψουν» αντίπαλο στα φετινά προκριματικά. Για τα οικονομικά τους, για το πρεστίζ τους, για την βαθμολογία τους ενόψει μελλοντικών κληρώσεων.

Θαρρώ πως ακόμα και στο απευκταίο σενάριο του αποκλεισμού από την Σαχτάρ Ντόνετσκ, η διαφορά που χωρίζει τον Παναθηναϊκό από την Σερβέτ (η Ουτρέχτη πήρε σαφές προβάδισμα πρόκρισης στα play off του Europa League), είναι τέτοια που η όποια πίεση δεν θα σταθεί εμπόδιο στον δρόμο για τη League Phase του Conference League. Όμως, αυτά δεν είναι ώρα να τα αναλύσουμε τώρα. Τώρα αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι τα συνεχόμενα αισιόδοξα μηνύματα που στέλνουν ο Ρουί Βιτόρια και οι ποδοσφαιριστές του.

Και επειδή αρκετός λόγος γίνεται για την ενίσχυση που χρειάζεται η ομάδα, δεν πρέπει να λησμονούμε πως οι μεταγραφές δεν γίνονται μόνο για να περάσει ο Παναθηναϊκός από τα καλοκαιρινά προκριματικά. Οι πράσινοι χτίζουν μία ομάδα με στόχο μία μακρά σεζόν, με τεράστιες απαιτήσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Συνεπώς, για κάποιες περιπτώσεις απαιτείται και χρόνος για την ολοκλήρωση εκείνων των κινήσεων που θα κάνουν την διαφορά.

Είναι, άλλωστε, πραγματικότητα πως στα καλοκαιρινά προκριματικά, οι ομάδες πορεύονται με τον κορμό που έχουν διατηρήσει από την αμέσως προηγούμενη σεζόν. Ασφαλώς και γίνονται ποιοτικές προσθήκες που ενσωματώνονται γρήγορα στη νέα τους ομάδα. Όμως, η μεταγραφική περίοδος δεν ολοκληρώνεται στις αρχές, αλλά στα τέλη του Αυγούστου.

Και μιας και αναφερθήκαμε σε προσθήκες που προσαρμόστηκαν γρήγορα, αξίζει μία ειδική αναφορά ο Τουμπά. Ο Αλγερινός αμυντικός αντιμετωπίστηκε με μεγάλη δυσπιστία, όταν το όνομά του είδε για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας. Παρ’ όλα αυτά, στο ξεκίνημα αυτής του της παρουσίας στο τριφύλλι, έχει φροντίσει να πείσει και τους πλέον δύσπιστους. Έχει συνθέσει με τον Πάλμερ Μπράουν ένα εξαιρετικό δίδυμο στα μετόπισθεν της ομάδας και κόντρα στην Σαχτάρ Ντόνετσκ ήταν με διαφορά ο κορυφαίος του γηπέδου. Μία ακόμα απόδειξη πως όλες οι μεταγραφές, κρίνονται στο χορτάρι.