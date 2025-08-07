Τουράν: «Ήταν 100% πέναλτι κι εγώ έχασα τον παίκτη μου»

Οι δηλώσεις του προπονητή της Σαχτάρ, Αρντά Τουράν, στη συνέντευξη Τύπου μετά τη «λευκή» ισοπαλία (0-0) με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ.

Ο Παναθηναϊκός ήταν παραπάνω από αξιόμαχος στο πρώτο ματς με τη Σαχτάρ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, όμως και πάλι δε σκόραρε, με το ματς του ΟΑΚΑ να μένει στην ισοπαλία δίχως σκορ (0-0).

Ο προπονητης των Ουκρανών, Αρντά Τουράν, μίλησε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου και μεταξύ άλλων εξέφρασε τα παράπονα του για τη διαιτησία, καθώς τόνισε πως υπήρχε πέναλτι στο μαρκάρισμα που προκάλεσε τον τραυματισμό του Κέβιν.

Η συνέντευξη Τύπου του Αρντά Τουράν

«Δεν είμαι ικανοποιημένος με το σκορ, αλλά είμαι ικανοποιημένος με την εμφάνιση. Κάναμε κάποια λάθη στην αρχή που διορθώσαμε στην συνέχεια. Έχω μεγάλο σεβασμό στον Παναθηναϊκό. Ξέραμε πως θα είναι δύσκολος αντίπαλος και πως θα χτυπήσει στο τρανζίσιον και στις στατικές φάσεις.

Εμείς κάναμε μερικά λάθη, που όταν καλείσαι να αντιμετωπίσεις τον Παναθηναϊκό δεν επιτρέπονται αν θες να κερδίσεις. Πρέπει να βελτιώσουμε τα λάθη μας. Είμαι ικανοποιημένος για τους παίκτες και την εικόνα μας».

Για την φάση του Εγκινάλντο και τον διαιτητή που δεν πήγε στο VAR: «Υπάρχει διαφορά από το να διαιτητεύεις ένα παιχνίδι και να νιώθεις το παιχνίδι. Ο παίκτης έτρεχε με τέτοια ταχύτητα και έπεσε. Αν το VAR δεν επεμβαίνει στις φάσεις αυτές δεν ξέρω πότε. Δεν θα κρίνω τον διαιτητή και την διαιτησία.

Εγώ έχασα τον παίκτη και τώρα δεν μπορεί να κάνει κανείς τίποτα γι' αυτό. Ήταν 100% πέναλτι κι εγώ έχασα τον παίκτη μου και δεν ξέρω πόσο θα λείψει. Μίλησα μετά τον διαιτητή και δεν μπόρεσα να καταλάβω τις απόψεις του».

Για την απόδοση του Ρίζνικ και τον τραυματισμό του Κέβιν: «Ο Ρίζνικ είναι εξαιρετικός παίκτης και χαρακτήρας. Πάντα είναι εδώ όταν τον χρειαζόμαστε. Στο δεύτερο ματς ελπίζω να τον χρειαστούμε λιγότερο. Το βασικό είναι να επιστρέψει ο Κέβιν και να είναι η υγεία του καλά, αυτό κοιτάμε πάντα στους παίκτες μας».

Για το τι θέλει να διορθώσει: «Δεν θέλω να διορθώσω κάτι, αλλά θέλω να είμαστε καλύτερα στις στιγμές».