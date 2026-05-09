Ο Ισπανός τεχνικός του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, εκτιμάται ότι σκέφτεται τρεις αλλαγές για το εντός έδρας ματ με τον ΠΑΟΚ.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ως γνωστόν μετά την επικράτηση του Ολυμπιακού στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό διάλεξε ίδια ακριβώς διάταξη και στο ντέρμπι της Τούμπας με τον ΠΑΟΚ, όπου ήρθε η ήττα με σκορ 3-1.

Θυμίζουμε πώς η ερυθρόλευκη διάταξη είχε ως εξής για το ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός: Τζολάκης στο τέρμα, άμυνα με Ορτέγα, Πιρόλα, Ρέτσο και Κοστίνια, κέντρο με Γκαρθία, Έσε και Τσικίνιο, άκρα με Ροντινέϊ και Ζέλσον και φορ ο Ελ Καμπί.

Τώρα εδώ και μέρες ο Βάσκος τεχνικός έχει στο μυαλό του πιθανές αλλαγές σε επίπεδο προσώπων στην βασική του 11άδα. Η αποστολή που έβγαλε δεν ανέδειξε κάποιο συμπέρασμα και ενώ θα κοπούν την Κυριακή 2 ξένοι.

Από εκεί και πέρα υπάρχει η εκτίμηση ότι μπορεί να δούμε το απόγευμα της Κυριακής μαξ 3 αλλαγές. Η πρώτη να είναι ο Μπρούνο στην θέση του Ορτέγα. Επιπλέον είναι μία τακτική του Μεντιλίμπαρ να κόβει από την αποστολή σε τέτοιες περιπτώσεις έναν εκ των 2 αριστερών του μπακ.

Η 2η αλλαγή ενδεχομένως να είναι του Μουζακίτη και σε αυτήν την περίπτωση να βρεθεί ως Έσε πίσω ως εξάρι. Και η τρίτη να αφορά στην πλευρά των Κοστίνια - Ροντινέϊ. Να μην ξεκινήσει ο Κοστίνια και να χριστεί βασικός δεξιός μπακ ο Βραζιλιάνος για να παίξει μπροστά του ένας κλασικός εξτρέμ που να είναι ή ο Ποντένσε ή ο Αντρέ Λουίζ. Ως προς αυτούς τους 2 ακραίους κυνηγούς ο Ποντένσε έχει παραπάνω πιθανότητες.

