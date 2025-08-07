Δείτε αναλυτικά την ενδεκάδα της Σαχτάρ Ντόνετσκ για την αναμέτρηση κόντρα στον Παναθηναϊκό, στο πλαίσιο των προκριματικών του Europa League.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του UEFA Europa League. Στόχος του Ρουί Βιτόρια και των παικτών του είναι να κάνουν το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα Play Offs της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Μετά τον Πορτογάλο τεχνικό των Πρασίνων και ο Άρντα Τουράν έκανε γνωστές τις επιλογές του για το ματς του ΟΑΚΑ, με το μεγάλο αστέρι της ομάδας, τον Κέβιν, να μην είναι διαθέσιμος.

Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Ρίζνικ, στην τετράδα της άμυνας θα είναι οι Ενρίκε, Ματβιλένκο, Μποντάρ και Τομπάιας. Μάρλον Γκόμες και Οτσερέτκο στη μεσαία γραμμή. Στο αριστερό φτερό της επίθεσης ο Νιούερτον, στο «10» θα παίξει ο Σουντάκοφ και στο δεξί φτερό ο Άλισον. Στην κορυφή της επίθεσης των Ουκρανών βρίσκεται ο Καούα Ελίας.