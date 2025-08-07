Παναθηναϊκός - Σαχτάρ: Με Τετέ στο «10» και αρχηγό Τζούρισιτς το «τριφύλλι»
Τον Τετέ επέλεξε ο Ρουί Βιτόρια για να πάρει την θέση του τραυματία Τάσου Μπακασέτα, που έμεινε εκτός λίστας, μετά τον μυϊκό τραυματισμό που υπέστη και ο οποίος θα του στερούσε την συμμετοχή και στα δύο παιχνίδια του Παναθηναϊκού με την Σαχτάρ για τον τρίτο προκριματικό γύρου του Europa League.
Ο 25χρονος Βραζιλιάνος θα ξεκινήσει βασικός φέτος για πρώτη φορά και μάλιστα σε μία θεση που έχει αγωνιστεί μονάχα λίγα λεπτά ακόμη και στα φιλικά της προετοιμασίας.
Από κει και πέρα, ο Ντραγκόφσκι θα βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια. Η τετράδα της άμυνας έμεινε ίδια με τους Τουμπά και Πάλμερ-Μπράουν στο κέντρο της άμυνας, αλλά και τους Κώτσιρα και Κυριακόπουλο στα πλάγια.
Στην μεσαία γραμμή ο Τσιριβέγια θα είναι στο «6», ο Μαξίμοβιτς στο «8» και ο Τετέ σε θέση επιτελικού χαφ. Στα «φτερά» της επίθεσης θα είναι οι Πελίστρι και Τζούρισιτς ενώ στην κορυφή ο Σφιντέρσκι. Μάλιστα, ο Σέρβος θα φορέσει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού λόγω της απουσίας του Φώτη Ιωαννίδη, για πρώτη φορά στην καριέρα του με την φανέλα του «τριφυλλιού».
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού
Ντραγκόφσκι, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Κώτσιρας, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Μαξίμοβιτς, Τετέ, Πελίστρι, Τζούρισιτς, Σφιντέρσκι.
The 11 Greens lining up against Shakhtar Donetsk. ☘️#Panathinaikos #PAOFC #UEL #SHK pic.twitter.com/EuZ5gpGW9Q— Panathinaikos F.C. (@paofc_) August 7, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.