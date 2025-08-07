Ο Ρουί Βιτόρια αποφάσισε να ξεκινήσει βασικό για πρώτη φορά φέτος τον Τετέ και μάλιστα σε θέση «10» ενώ ο Τζούρισιτς θα φορέσει απόψε για πρώτη φορά το περιβραχιόνιο του αρχηγού του Παναθηναϊκού.

Τον Τετέ επέλεξε ο Ρουί Βιτόρια για να πάρει την θέση του τραυματία Τάσου Μπακασέτα, που έμεινε εκτός λίστας, μετά τον μυϊκό τραυματισμό που υπέστη και ο οποίος θα του στερούσε την συμμετοχή και στα δύο παιχνίδια του Παναθηναϊκού με την Σαχτάρ για τον τρίτο προκριματικό γύρου του Europa League.

Ο 25χρονος Βραζιλιάνος θα ξεκινήσει βασικός φέτος για πρώτη φορά και μάλιστα σε μία θεση που έχει αγωνιστεί μονάχα λίγα λεπτά ακόμη και στα φιλικά της προετοιμασίας.

Από κει και πέρα, ο Ντραγκόφσκι θα βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια. Η τετράδα της άμυνας έμεινε ίδια με τους Τουμπά και Πάλμερ-Μπράουν στο κέντρο της άμυνας, αλλά και τους Κώτσιρα και Κυριακόπουλο στα πλάγια.

Στην μεσαία γραμμή ο Τσιριβέγια θα είναι στο «6», ο Μαξίμοβιτς στο «8» και ο Τετέ σε θέση επιτελικού χαφ. Στα «φτερά» της επίθεσης θα είναι οι Πελίστρι και Τζούρισιτς ενώ στην κορυφή ο Σφιντέρσκι. Μάλιστα, ο Σέρβος θα φορέσει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού λόγω της απουσίας του Φώτη Ιωαννίδη, για πρώτη φορά στην καριέρα του με την φανέλα του «τριφυλλιού».

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

Ντραγκόφσκι, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Κώτσιρας, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Μαξίμοβιτς, Τετέ, Πελίστρι, Τζούρισιτς, Σφιντέρσκι.