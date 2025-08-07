ΠΑΟΚ: Χωρίς εκπλήξεις από Λουτσέσκου η πρώτη ενδεκάδα της νέας σεζόν
Ο ΠΑΟΚ επιστρέφει στη δράση σε λίγη ώρα (20:30 – OPEN TV), με φόντο την κατάμεστη Τούμπα, για να αντιμετωπίσει τη Βόλφσμπεργκερ στον πρώτο αγώνα του τρίτου προκριματικού γύρου του Europa League.
Με ένα σύνολο δεμένο, έναν βασικό κορμό που συνεχίζει, και παίκτες όπως ο Γιάννης Κωνσταντέλιας που είναι έτοιμοι να ανέβουν επίπεδο, ο «Δικέφαλος» παρουσιάζεται πεινασμένος για πρόκριση.
Το μεγάλο ατού για τον ΠΑΟΚ, πέραν της «καυτής» Τούμπας, παρουσία και του Ιβάν Σαββίδη, θα είναι ο περσινός κορμός του. Από τους 11 που ξεκινούν, οι 10 ήταν και πέρσι στην ομάδα, με μοναδική νέα προσθήκη τον Κένι στο δεξιό άκρο της άμυνας.
Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει το ματς με: Παβλένκα – Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα – Μεϊτέ, Καμαρά – Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον – Τσάλοφ.
