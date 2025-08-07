Το κενό του Μπακασέτα στην ενδεκάδα και ο Τετέ

Οι επιλογές του Ρουί Βιτόρια για να καλύψει την απουσία του Μπακασέτα και η ώρα του Τετέ.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Σαχτάρ Ντόνετσκ απόψε στο ΟΑΚΑ (07/08-21:00) στο πρώτο από τα δύο παιχνίδια που θα δώσουν μεταξύ τους για τον τρίτο 3ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Οι «πράσινοι» δεν έβγαλαν αποστολή, όμως είναι δεδομένο πως γι' αυτό το πρώτο παιχνίδι δεν θα έχουν στην διάθεσή τους τον Φώτη Ιωαννίδη, που δεν προπονείται ακόμα, μετά την θλάση που υπέστη, αλλά και τον Τάσο Μπακασέτα, που έμεινε εκτός λίστας για να μπει ο Ζαρουρί.

Από την άλλη η Σαχτάρ Ντόνετσκ φαίνεται πως δεν θα έχει στην διάθεσή της για το πρώτο αυτό ματς τόσο τον εξτρέμ Κέβιν όσο και τον επιθετικό Τραορέ.

Από άποψη κόσμου η προσέλευση αναμένεται να είναι μικρότερη από το ματς με την Ρέιντζερς, αφού πλέον βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και αρκετός κόσμος λείπει από την Αθήνα για την καλοκαιρινή του άδεια. Υπολογίζεται πως στο πλευρό του «τριφυλλιού» θα βρεθούν περίπου 25 χιλ. «πιστοί».

Οι σκέψεις του Βιτόρια για να καλύψει το κενό του Μπακασέτα και ο Τετέ

Χώρια από τις αλλαγές που θα επιφέρουν οι ενδεκαδάτες απουσίες του Παναθηναϊκού (Ιωαννίδης, Μπακασέτας), στο μυαλό του Ρουί Βιτόρια υπάρχουν πιθανότητες και για κάποιες επιπλέον διαφοροποιήσεις.

Ο Άλμπαν Λαφόν διεκδικεί θέση στην αρχική ενδεκάδα μαζί με τον Ντραγκόφσκι έχοντας περισσότερες πιθανότητες απ' ότι στο προηγούμενο ματς με την Ρέιντερς, αφού πλέον έχει κάνει και πιο πολλές προπονήσεις με την ομάδα.

Στην άμυνα φαίνεται πως δεν θα υπάρξουν πολλές διαφοροποιήσεις. Οι Πάλμερ-Μπράουν και Τουμπά θα παραμείνουν στο κέντρο της άμυνας. Στο δεξί άκρο η μόνη επιλογή είναι ο Κώτσιρας ενώ στα αριστερά θα ξεκινήσει ο Κυριακόπουλος, που τα έχει πάει αρκετά καλά στα πρώτα του ματς.

Στην μεσαία γραμμή η παρουσία του Τσιριβέγια στο «6» είναι αδιαμφισβήτητη, ωστόσο στις άλλες δύο θέσεις υπάρχουν ερωτηματικά.

Ο Μαξίμοβιτς ξεκίνησε στα δύο ματς με την Ρέιντζερς, ωστόσο από την στιγμή που ο Βιτόρια θέλει να πάρει την κατοχή από την Σαχτάρ δεν είναι απίθανο να προτιμήσει τον Τσέριν, ο οποίος μπορεί να δώσει περισσότερα στο κομμάτι αυτό.

Στο «10», ελλείψει του Τάσου Μπακασέτα, δεν υπάρχει άλλος παίκτης που να προορίζεται καθαρά για την θέση αυτή, ωστόσο υπάρχουν παίκτες που μπορούν φυσικά να ανταπεξέλθουν.

Μεγαλύτερο φαβορί για την θέση αυτή φαντάζει ο Τετέ, ο οποίος θα επιστρέψει έτσι στην βασική ενδεκάδα ενώ υπάρχει πάντα και ο Τζούρισιτς. Απλά στο δεύτερο σενάριο θα έπρεπε ο Βιτόρια να πάει αριστερά τον Πελίστρι και να βάλει δεξιά τον Τετέ, κάτι που ίσως δεν θα ήθελε να κάνει, αφού ο Ουρουγουανός δίνει πολύτιμες βοήθειες στον Κώτσιρα με τις επιστροφές του.

Το σενάριο μίας τριάδας Τσιριβέγια, Μαξίμοβιτς, Τσέριν επίσης δεν φαντάζει τόσο πιθανό.

Αναφορικά με τις δύο πτέρυγες θα εξαρτηθούν πολλά από την επιλογή του επιτελικού μέσου. Αν επιλεγεί για εκεί ο Τετέ, ο Πελίστρι θα είναι στα δεξιά και ο Τζούρισιτς στα αριστερά ενώ αν πάει εκεί ο Τζούρισιτς, ο Πελίστρι θα πάει αριστερά και ο Τετέ δεξιά.

Κάποιες πιθανότητες για να πάρει φανέλα βασικού στα αριστερά συγκεντρώνει και ο Ζαρουρί, που έχει κάνει τρεις προπονήσεις με την ομάδα και δείχνει έτοιμος από πλευρά φυσικών δυνάμεων.

Στην κορυφή της επίθεσης η επιλογή του Σφιντέρσκι φαντάζει ως μονόδρομος.