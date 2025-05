Ποστέκογλου: «Η ομάδα δεν είχε τίτλο εδώ και 17 χρόνια, θα δώσω το μετάλλιο στα παιδιά μου»

Ο Έλληνας προπονητής δήλωσε πως οι οπαδοί της Τότεναμ αξίζουν τη χαρά του τους προσέφερε η κατάκτηση του Europa League, ενώ είπε πως θα δώσει το μετάλλιο του νικητή στα παιδιά του.

Σε ρυθμούς Άγγελου Ποστέκογλου και Τότεναμ κινείται από το βράδυ της Τετάρτης (21/5) η ποδοσφαιρική Ευρώπη, αφού οι «Σπερς» κέρδισαν με 1-0 τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Μπιλμπάο και κατέκτησαν το Europa League.

Ο πρώτος Έλληνας τεχνικός με ευρωκούπα ήταν φανερά ευτυχισμένος σε δηλώσεις του μετά τον αγώνα, μιλώντας για το γεγονός πως η Τότεναμ κατέκτησε τίτλο ύστερα από 17 χρόνια γενικότερα και 41 σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πέραν αυτού, ο Ποστέκογλου δήλωσε πως οι φίλοι των «Σπερς» αξίζουν τη χαρά μετά από αυτή την κατάκτηση, καθώς έχουν στηρίξει αρκετά την ομάδα, ενώ αποκάλυψε πως θα δώσει το μετάλλιο του νικητή στα παιδιά του.

🗣️ "That's not up to me, all I've tried to do is what I set out to do and that's bring success to the club."@AndyKerrtv hears the thoughts of Ange Postecoglou and asks whether he'll be leading Spurs into the @ChampionsLeague next season...#UELfinal #Spurs pic.twitter.com/72hhhE6dkU