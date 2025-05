Σε μια βραδιά όπου τα στατιστικά της Τότεναμ θα ξεχαστούν γρήγορα, ο Άγγελος Ποστέκογλου κατέκτησε το Europa League, έχοντας μόλις συμπληρώσει 100 παιχνίδια στον πάγκο των «Σπερς».

Ιστορία έγραψε το βράδυ της Τετάρτης (21/5) ο Άγγελος Ποστέκογλου, αφύ η Τότεναμ επικράτησε 1-0 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στον τελικό του «Σαν Μαμές» και κατέκτησε το φετινό Europa League.

Με τον τίτλο αυτό ο Ποστέκογλου έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής στην ιστορία που πανηγυρίζει ευρωκούπα, ενω παράλληλα συνέχισε το σερί του, με τρόπαιο σε 2η σεζόν του σε πάγκο ομάδων.

Όσον αφορά τα του αγώνα, με μόλις 3 σουτ, 22,7% ποσοστό κατοχής μπάλας και 115 πάσες, οι «Σπερς» έγραψαν αρνητικό ρεκόρ σε τελικό, τουλάχιστον από τη σεζόν 2009-2010, όπως αναφέρει η Opta. Αυτό πάντως δεν τους εμπόδισε να κερδίσουν για 4η φορά φέτος τη Γιουνάιτεντ, όντας πλέον μαζί με την Έβερτον της σεζόν 1985-1986 οι μοναδικές που έχουν πράξει κάτι τέτοιο απέναντι στους «κόκκινους διαβόλους».

3 - Spurs had three shots, just 27.7% possession and completed 115 passes tonight, all the lowest figures Opta has on record by any team in a major European final (since 2009-10). Plan. pic.twitter.com/ShV74Vi4W4