Στο χειρουργείο ο Βικάριο,παίρνει φανέλα βασικού ο «σημαδεμένος» Κίνσκι

Σε εγχείρηση αφαίρεσης κοίλης θα υποβλήθει ο Βικάριο με τον Κίνσκι να αποκτά μοναδική ευκαιρία για εξιλέωση.



Ο Γκουγκιέλμο Βικάριο δεν θα μπορέσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην Τότεναμ για τον επόμενο μήνα καθώς θα περάσει εσπευσμένα την πόρτα του χειρουργείου προκειμένου να αφαιρέσει μια κοίλη που τον ταλαιπωρεί.Δημοσιεύματα από την Αγγλία αναφέρουν πως ο Ιταλός πορτιέρε έπαιζε με ενοχλήσεις το τελευταίο διάστημα.

Η «ατυχία» του ενός βέβαια στην προκειμένη περίπτωση συνιστά την «τύχη» του άλλου, συγκεκριμένα του αναπληρωματικού τερματοφύλακα των Σπυρουνιών, Αντονίν Κίνσκι. Μετά την εφιαλτική βραδιά στη Μαδρίτη, όπου υπέπεσε σε δύο μεγάλα λάθη και δέχθηκε 3 γκολ σε 15 λέπτα με αποτέλεσμα να αντικατασταθεί, έχει την ευκαίρια να ξορκίσει τους «κακούς δαίμονες» που τον ακολούθουν έκτοτε.

Η Τότεναμ δίνει ένα ζωτικής σημασίας παιχνίδι, την Κυριακή κόντρα στη Νότιγχαμ Φόρεστ για το πρωτάθλημα, με φόντο την παραμονή της στην κατηγορία, με τον Τσέχο τερματοφύλακα να είναι αυτός που θα αποτελέσει τον «φύλακα άγγελο» κάτω από τα γκολπόστ.

