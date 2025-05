Ο Άγγελος Ποστέκογλου κατέκτησε το Europa League κι έγραψε ιστορία με την Τότεναμ, επιβεβαιώνοντας πανηγυρικά τη... viral δήλωσή του προ μηνών.

Εντάξει είμαστε; Εντάξει είμαστε! Κάτι τέτοιο θα σκέφτεται και ο Άγγελος Ποστέκογλου που έκανε το... ακατόρθωτο κι έγραψε χρυσή ιστορία με την Τότεναμ. Ο Ελληνοαυστραλός κόουτς οδήγησε τους Spurs στην κατάκτηση του Europa League, στον πρώτο τους τίτλο μετά το 2008 και ικανοποίησε τη δίψα τους για «ασημικά».

Βασικά, έκανε αυτό ακριβώς που είχε πει πως θα κάνει. Ακόμα κι αν αμφισβητήθηκε, ακόμα κι αν χλευάστηκε για τη... viral δήλωσή του. Ήταν πίσω στις 15 Σεπτεμβρίου του 2024, όταν η Τότεναμ είδε την Άρσεναλ να παίρνει «διπλό» στο γήπεδό της και να σηκώνει μπόλικη γκρίνια. Ο Ποστέκογλου προειδοποίησε, ζήτησε στήριξη και πίστη, λέγοντας πως είναι πεπεισμένος πως μπορεί να φέρει έναν τίτλο στη λευκή πλευρά του Βορείου Λονδίνου.

Ange Postecoglou 𝘼𝙇𝙒𝘼𝙔𝙎 knew 🧠



