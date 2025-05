Ερνέστο Βαλβέρδε: «Υπήρξε χέρι του Γκαρνάτσο, πιο ξεκάθαρο από την αποβολή του Βιβιάν»

Ο Ερνέστο Βαλβέρδε σχολίασε την ήττα με 3-0 από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για το πέναλτι και την αποβολή του Βιβιάν.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έκανε ένα αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στο μεγάλο τελικό του Europa League, επικρατώντας 3-0 της Αθλέτικ Μπιλμπάο, χάρη σε ένα καθοριστικό πέναλτι που άλλαξε τις ισορροπίες του αγώνα. Η φάση που έκρινε πολλά ήταν αυτή με τον Ντάνιελ Βιβιάν οποίος τράβηξε τον Ράσμους Χόιλουντ, στερώντας του καθαρή ευκαιρία για γκολ, όπως διαπίστωσε ο VAR. Ο διαιτητής υπέδειξε το σημείο του πέναλτι και απέβαλε με απευθείας κόκκινη τον αμυντικό των Βάσκων.

Παρά τη βαριά ήττα της ομάδας του, ο τεχνικός των Ισπανών, Ερνέστο Βαλβέρδε, επέλεξε να διατηρήσει ήπιους τόνους και μίλησε απλά για μία πολύ αυστηρή τιμωρία, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για την αποβολή του παίκτη του. Συγκεκριμένα, τόνισε ότι στη φάση προηγήθηκε χέρι του Γκαρνάτσο. «Διαμαρτυρηθήκαμε για ένα χέρι του Γκαρνάτσο πριν από το πέναλτι, το οποίο νόμιζα ότι ήταν πιο ξεκάθαρο. Πέναλτι μπορεί να ήταν, αλλά δεν ήταν για κόκκινη. Το να παίζεις με δέκα παίκτες και να είσαι πίσω στο σκορ 0-2 είναι πολύ βαρύ», δήλωσε ο ίδιος στην «AS».

Ο Βαλβέρδε παράλληλα αναγνώρισε ότι οι Κόκκινοι Διάβολοι ήταν ανώτεροι στο ματς, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Όταν χάνεις 0-3, σημαίνει ότι ο αντίπαλος ήταν εύστοχος κι εμείς όχι. Ομάδες σαν τη Γιουνάιτεντ δεν συγχωρούν λάθη, έχουν αυτοπεποίθηση και κλείνουν τα ματς όταν τους δώσεις χώρο. Πρέπει να μάθουμε από αυτές τις καταστάσεις».

‼️ 🗣️ Ernesto Valverde on the red card and the penalty: "We protested a previous handball by Garnacho. I think the ball hit his hand... The referee decided it was a penalty and a red card. For me, it was too much punishment." pic.twitter.com/bBB8mF3qD3