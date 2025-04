Οπαδοί της Γιουνάιτεντ έφυγαν νωρίτερα και πανηγύρισαν το γκολ… απ’ έξω (vid)

Μερικοί οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν πίστεψαν στην ομάδα τους κι έτσι βρέθηκαν να πανηγυρίζουν εκτός γηπέδου τα γκολ της πρόκρισης.

Οι φίλοι της Μάντσεστερ Γιουναίτεντ παρακολούθησαν χθες μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές στην ιστορία του Europa League, αν όχι την μεγαλύτερη, αφού είδαν την ομάδα τους να σκοράρει τρία γκολ στην παράταση και να επικρατεί με 5-4 της Λυών σ' ένα ανεπανάληπτο παιχνίδι.

Η εξέλιξη ήταν τόσο αναπάντεχη που κάποιοι φίλοι των «κόκκινων διαβόλων» βιάστηκαν να φύγουν πριν τελειώσει το δεύτερο μέρος της παράτασης κι έτσι αναγκάστηκαν να πανηγυρίσουν την τεράστια αυτή ανατροπή και τα γκολ της ομάδας τους έξω από το γήπεδο.

Έχασαν έτσι την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το κομμάτι του χθεσινού αγώνα που άφησε ιστορία.

Δείτε το τρομερό στιγμιότυπο:

Footage of the Man United fans who left early celebrating their winner outside Old Trafford 😅



(via @amorimballl_) pic.twitter.com/c8t7IndO9Q