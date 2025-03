Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta για την αποψινή ρεβάνς του Ολυμπιακού και όχι μόνο.

Το αποψινό παιχνίδι για τον Ολυμπιακό έχει διπλή σημασία. Κι αυτό του δίνει μία μεγάλη ιδιαιτερότητα.

Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ αφενός μεν θέλει να εξαντλήσει τις όποιες πιθανότητες της για να φτάσει στους «8» του Europa League κυνηγώντας ένα σκορ από αυτά που λέμε «γίνονται μία φορά στα τόσα», αφετέρου δε θέλει τη νίκη, έστω με το μικρότερο δυνατό σκορ διότι έτσι λογικά θα εξασφαλίσει την απευθείας παρουσία της στη League Phase του Champions League της νέας σεζόν, εφόσον φυσικά στεφθεί πρωταθλήτρια Ελλάδας.

Αυτή η διπλή αποστολή του Ολυμπιακού μπορεί να διαδραματίσει το δικό της ρόλο στην έκβαση του παιχνιδιού. Διότι, για παράδειγμα αν το ματς είναι ισόπαλο π.χ. στο 60ο η, 70ο λεπτό, καταλαβαίνει ο καθένας ότι οι πιθανότητες για πρόκριση θα έχουν σχεδόν σβήσει. Οι «ερυθρόλευκοι», ωστόσο, θα έχουν κίνητρο και δη μεγάλο για να κυνηγήσουν τη νίκη, έστω με 1-0 η, 2-1. Όπερ σημαίνει ότι θα το παλέψουν τουλάχιστον για τη νίκη ως το τέλος.

Δεν είναι όπως λ.χ. τότε που είχαν χάσει στην Ισπανία από τη Λεβάντε 0-3 και στη ρεβάνς εδώ βρέθηκαν να χάνουν 0-1 από το πρώτο δεκάλεπτο και το παιχνίδι τελείωσε εκεί, αφού είχε χαθεί κάθε ενδιαφέρον, με τον Ολυμπιακό να είχε στόχο να βάλει πέντε γκολ για να περάσει. Τώρα, όπως και να στραβώσει το παιχνίδι, οι Πειραιώτες έχουν κίνητρο. Αρκεί να είναι προετοιμασμένοι σωστά από πλευράς ψυχολογίας και ασφαλώς κατανόησης της διπλής σημασίας που έχει ο αγώνας.

Ο Ολυμπιακός έχει να παίξει μία ολόκληρη δεκαετία απευθείας στους ομίλους του Champions League, από το 2015. Γενικά δεν έχει παίξει καν Champions League, εννοώ σε φάση ομίλων, από το 2020, άρα μία πενταετία. Έχει λείψει στο σύλλογο αυτή η διοργάνωση, η μεγαλύτερη στον κόσμο. Και η δόξα και τα δεκάδες εκατομμύρια και ο μαγνήτης να τραβάει καλύτερους ποδοσφαιριστές και τα πάντα.

Παρεμπιπτόντως, μη νομίζουμε ότι θα λείψει η αγωνία, ακόμη και στην περίπτωση κατά την οποία ο Ολυμπιακός κερδίσει σήμερα και κλειδώσει θεωρητικά το εισιτήριο για το Champions League.

Από τη μία θα υπάρχουν τα play off, στα οποία οι «ερυθρόλευκοι» θα μπουν με πλεονέκτημα, ωστόσο σε ένα μίνι πρωτάθλημα 18 βαθμών σε έξι ντέρμπι για τον καθένα, τίποτα δεν είναι διασφαλισμένο.

Από την άλλη, θα υπάρχει η εξέλιξη του φετινού Champions League, αφού για να πάρει ο Ολυμπιακός το απευθείας εισιτήριο υπάρχει πάντα η προϋπόθεση να κατακτήσει το τρόπαιο μία ομάδα που μέσω του πρωταθλήματος της θα έχει εξασφαλίσει ήδη την παρουσία της στην διοργάνωση του χρόνου.

Θα μου πείτε, σχεδόν πάντα έτσι γίνεται. Ναι, αλλά ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος. Αυτή την στιγμή έχουν περάσει στους «8» του Champions League δύο ομάδες που είναι εκτός Champions League, προς το παρόν τουλάχιστον, μέσω των πρωταθλημάτων τους: η Ντόρτμουντ είναι μόλις 10η στη Γερμανία! Και η Άστον Βίλα είναι 8η στην Αγγλία. Άρα, ο Ολυμπιακός δεν θέλει να πάρουν το Champions League φέτος αυτές οι δύο ομάδες! Η Ντόρτμουντ έχει κληρωθεί με την Μπαρτσελόνα και η Άστον Βίλα με την Παρί Σεν Ζερμέν. Σίγουρα δεν είναι φαβορί, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Η Ντόρτμουντ έχει φανέλα στο Champions League και μόλις πέρυσι είχε φτάσει στον τελικό, ενώ η Άστον Βίλα είναι μία αγγλική ομάδα με ιστορία, αλλά και παρόν.

Από εκεί και πέρα, εάν για τον Ολυμπιακό πάνε όλα χάλια απόψε, τότε η αγωνία του θα γίνει τριπλή! Αφού θα παρακολουθεί κάθε Σαββατοκύριακο και το πρωτάθλημα στην Κροατία, ελπίζοντας να μην το πάρει η Ντινάμο Ζάγκρεμπ, κάτι το οποίο έχει συμβεί μόλις μία φορά εδώ και μία ολόκληρη 20ετία! Προς ώρας η Ντινάμο είναι 3η στη βαθμολογία πέντε πόντους πίσω από τη Ριέκα κι έξι από τη Χάϊντουκ, αλλά οι δύο πρώτες παίζουν μεταξύ τους την Κυριακή (Ριέκα-Χάϊντουκ) και η Ζάγκρεμπ θα επωφεληθεί.

Εξάλλου, το πρωτάθλημα στην Κροατία δεν είναι όπως στην Ελλάδα, έχει ακόμη πολύ δρόμο, 11 αγωνιστικές! Με την Ντινάμο να έχει να παίξει και με τη Ριέκα (εντός έδρας) και με τη την Χάϊντουκ (εκτός έδρας). Άρα, όλα μπορεί να είναι ανοικτά και σε εκείνο το μέτωπο.

Άσχετο: Προνοητική η Λάτσιο. Φαβορί για την πρόκριση της στα προημιτελικά μετά το διπλό μέσα στην Τσεχία επί της Βικτόρια Πλιζέν (2-1), ετοιμάζεται για τα προημιτελικά όπου θα αντιμετωπίσει το νικητή του ζευγαριού Ολυμπιακός-Μπόντο Γκλιμτ. Κι οι Ιταλοί θα έχουν κατάσκοπο απόψε στο Καραϊσκάκη για να δουν την όποια επόμενη αντίπαλο τους. Κατασκοπεία, όμως, κάνει άμα λάχει και η Μπραν Μπέργκεν που έχασε τον τίτλο τελευταία αγωνιστική από την Μπόντο. Ξεκινάει το νέο νορβηγικό πρωτάθλημα και θα έχει κι αυτή απεσταλμένο σήμερα στον Πειραιά για να τσεκάρει την Μπόντο!

Πραγματικά μοιάζει απίστευτο πώς ο Ολυμπιακός δίνει το πιο κρίσιμο φετινό ευρωπαϊκό παιχνίδι του τελικά χωρίς και τους δύο καλύτερους κυνηγούς του, τον Ελ Κααμπί (σχεδόν αποκλειστικό του σκόρερ στο Γιουρόπα Λιγκ, με εφτά δικά του από τα εννιά συνολικά γκολ της ομάδας), αλλά και τον Κωστούλα, που βγάζει ενέργεια επιθετικά όσο κανείς άλλος συμπαίκτης του.

Αν θέλετε την γνώμη μου, ούτε ο Γκαρθία θα ξεκινήσει απόψε (στον πάγκο θα μείνει), ειδικά μετά την επιδείνωση της κατάστασης χθες του Ελ Κααμπί. Ο δε Ισπανός μπορεί να μην σκοράρει, αλλά είναι καταλύτης στη μεσαία γραμμή του Ολυμπιακού. Ας ελπίσουμε ότι όποιοι δύο εκ των Έσε, Μουζακίτη, Τσικίνιο, Στάμενιτς απαρτίσουν απόψε το κεντρικό δίδυμο στα χαφ να βρεθούν στην καλύτερη τους ημέρα.

Απέναντι στις σοβαρές απουσίες του Ολυμπιακού, η Μπόντο δεν θα έχει στη διάθεση της μόνο τον Φετ, που έγινε αλλαγή λόγω θλάσης στο πρώτο 20λεπτο του πρώτου αγώνα, ωστόσο δεν το λες και μεγάλη απώλεια, καθώς συνήθως αναπληρωματικός είναι. Ο Σάλτνες που θα πάρει τη θέση του είναι συνήθως βασικός.

Βεβαίως, στο ποδόσφαιρο σημασία έχει πρωτίστως ποιοι παίζουν κι όχι ποιοι δεν παίζουν. Με επιθετική τετράδα τους Ρόντινεϊ, Όρτα, Πάλμα και Γιάρεμτσουκ ο Ολυμπιακός τις προάλλες κέρδιζε 5-0 την ΑΕΚ, ώσπου μπήκε στο τέλος κι ο Ελ Κααμπί για το τελικό 6-0. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι θα φέρει ένα παιχνίδι.

Να δούμε και τη διαιτησία, μετά την αθλιότητα του Ουκρανού την περασμένη Πέμπτη. Ο Ολυμπιακός με τον Τσβάϊερ έχει δύο νίκες στο Καραϊσκάκη (2-1 τη Ριέκα με γκολ στο 93΄και 2-0 την Άστον Βίλα) και δύο ήττες, μία εκτός έδρας (1-3 από την Σπόρτινγκ) και μία εντός έδρας (0-1 από την Άρσεναλ).

Η Μπόντο με Γερμανό διαιτητή φέτος κέρδισε 1-0 στην Πολωνία τη Γιαγκελόνια, ενώ η άλλη ισχυρή νορβηγική ομάδα στην Ευρώπη, η Μόλντε, επίσης με Γερμανό διαιτητή κέρδισε μέσα στο 2024 εκτός έδρας την Λέγκια Βαρσοβίας και τη σουηδική Έλφσμποργκ.

